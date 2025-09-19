Популярни
  Sportal.bg
  Ювентус
  3. Тудор: Дори най-добрите треньори са подлагани на критика, така че не се притеснявам

Тудор: Дори най-добрите треньори са подлагани на критика, така че не се притеснявам

  • 19 сеп 2025 | 16:56
  • 347
  • 0

На пресконференцията си преди гостуването на Верона наставникът на Ювентус Игор Тудор беше категоричен, че нито се притеснява от допуснатите голове в мачовете с Интер (4:3) и Борусия (Дортмунд), нито от критиките по свой адрес в местните медии.

“Последните ни два мача вече са зад гърба ни. Фокусирани сме върху утрешния двубой, като трябва да излезем и да си свършим работата. Едон Жегрова няма много минути в краката си, така че ще се наложи да преценим нещата и да се справим с всичко както трябва. Контектстът на допуснатите голове за 4:4 е различен от този при загуба с 1:4. Сега не е моментът да правим заключения. Според мен победата над Интер беше чудесна, а срещу Дортмунд направихме добро реми. Както знаете, включил съм всички в състава си. Всеки е важен и ще бъде повикан, включително и Бремер, разбира се.

Не е важно какво мислят хората за мен, аз мисля за отбора ми и представянето му. Гледам как момчетата играят на терена. Когато не се занимавам с работа, поглеждам вестниците, но когато съм зает, не го правя. Дори най-добрите треньори в света са подлагани на критика. Щом дори и те са сочени с пръст, няма за какво да се притеснявам. Няма да прибягвам до ротации, за да давам почивка на играчите. Това важи както за Лойд Кели, така и за Микеле Ди Грегорио. Той е първият ни вратар и ще си остане такъв през целия сезон. Много съм доволен, че той е нашият страж. Винаги работя върху психологическия аспект. Така се печелят мачовете, както и с желание. Ако сме на 100%, можем да победим всеки, но знаем, че не бива да губим фокус и да пестим сили.

Имам страхотен състав на разположение. Това са група момчета, които работят заедно, за да постигат общи цели. Всички те са задружни, което е страхотно. Душан Влахович не е толкова самовглъбен и е по-концентриран, за него е важно да има ясно съзнание. Когато е фокусиран върху това какво трябва да направи, представянето му доста се променя. Всеки мач потвърждава нещата или предоставя нещо ново. Както съм казвал, тимът е жив организъм и трябва да гледаме как се развиват нещата. Идваме от два труднообясними мача, така че имаме много да размишляваме. Радвам се, че винаги имаме желание за победа, както и манталитет на несломимост”, коментира Тудор.

Снимки: Gettyimages

