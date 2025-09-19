Тудор: Дори най-добрите треньори са подлагани на критика, така че не се притеснявам

На пресконференцията си преди гостуването на Верона наставникът на Ювентус Игор Тудор беше категоричен, че нито се притеснява от допуснатите голове в мачовете с Интер (4:3) и Борусия (Дортмунд), нито от критиките по свой адрес в местните медии.
“Последните ни два мача вече са зад гърба ни. Фокусирани сме върху утрешния двубой, като трябва да излезем и да си свършим работата. Едон Жегрова няма много минути в краката си, така че ще се наложи да преценим нещата и да се справим с всичко както трябва. Контектстът на допуснатите голове за 4:4 е различен от този при загуба с 1:4. Сега не е моментът да правим заключения. Според мен победата над Интер беше чудесна, а срещу Дортмунд направихме добро реми. Както знаете, включил съм всички в състава си. Всеки е важен и ще бъде повикан, включително и Бремер, разбира се.
Не е важно какво мислят хората за мен, аз мисля за отбора ми и представянето му. Гледам как момчетата играят на терена. Когато не се занимавам с работа, поглеждам вестниците, но когато съм зает, не го правя. Дори най-добрите треньори в света са подлагани на критика. Щом дори и те са сочени с пръст, няма за какво да се притеснявам. Няма да прибягвам до ротации, за да давам почивка на играчите. Това важи както за Лойд Кели, така и за Микеле Ди Грегорио. Той е първият ни вратар и ще си остане такъв през целия сезон. Много съм доволен, че той е нашият страж. Винаги работя върху психологическия аспект. Така се печелят мачовете, както и с желание. Ако сме на 100%, можем да победим всеки, но знаем, че не бива да губим фокус и да пестим сили.
Имам страхотен състав на разположение. Това са група момчета, които работят заедно, за да постигат общи цели. Всички те са задружни, което е страхотно. Душан Влахович не е толкова самовглъбен и е по-концентриран, за него е важно да има ясно съзнание. Когато е фокусиран върху това какво трябва да направи, представянето му доста се променя. Всеки мач потвърждава нещата или предоставя нещо ново. Както съм казвал, тимът е жив организъм и трябва да гледаме как се развиват нещата. Идваме от два труднообясними мача, така че имаме много да размишляваме. Радвам се, че винаги имаме желание за победа, както и манталитет на несломимост”, коментира Тудор.
Снимки: Gettyimages