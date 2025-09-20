Съставите на Верона и Ювентус, Влахович започва

Ювентус, който е един от двата отбора с пълен актив в Серия А до момента, гостува на отбора на Верона, търсещ първия си успех през този сезон. Тимът на Игор Тудор допусна общо седем гола в мачовете с Интер и Борусия, но “бианконерите” показаха характер и въпреки че и в двете срещи изоставаха в резултата, успяха да стигнат съответно до победа и равенство.

Верона има само един отбелязан гол и една чиста мрежа от началото на сезона в Серия “А”. Освен това “жълто-сините” загубиха шест от последните си седем сблъсъка с Ювентус в първенството.

Андреа Камбиазо се завръща, след като изтърпя наказание от два мача в шампионата. Федерико Гати също стартира за сметка на Бремер. Франсиско Консейсао имаше проблеми, но е готов да започне, а Душан Влахович е предпочетен в атака пред Джонатан Дейвид и Лоис Опенда. Кенан Йълдъз обаче не получава почивка и отново е титуляр. Локатели се завръща в халфовата линия.

Гифт Орбан и Джоване Нашименто водят атаката на Верона.