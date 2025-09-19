Бивши звезди от Серия “А” изригнаха за зрелищно дерби в Саудитска Арабия

Отборите на Ал-Ахли и Ал-Хилал изиграха може би най-интересния мач от началото на сезона в СПЛ на Саудитска Арабия, след като направиха зрелищно реми 3:3 в дербито на третия кръг. Така след този двубой двата тима са на 7-о и 8-о място в класирането с равен брой точки и изоставане на два пункта от лидера Ал-Кадисия.

Иначе гостите от Рияд пропиляха цели три гола аванс, след като водеха с 3:0 на полувремето. Това стана благодарение на головете на бившата звезда на Милан Тео Ернандес (12’), както и на Малком (24’, 41’), който в различни периоди от кариерата си носеше фланелките на руския Зенит и испанския Барселона. Домакините от Джеда пък изляха студен душ върху съперника си в заключителния четвърт час от двубоя, когато се разписаха британецът Айвън Тони (78’), който пристигна от Брентфорд, както и бившият на Аталанта и Ювентус Мерих Демирал (87’, 90’+1’).

През идната седмица двата тима ще имат по два ангажимента. На 23-и септември (вторник) Ал-Ахли ще се изправи срещу египетския Пирамиди в 1/4-финален сблъсък от Междуконтиненталната купа на ФИФА, а след това на 26-и септември (петък) ще гостува на Ал-Хазем в среща от 4-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Ал-Хилал пък има ангажименти само на родна почва, като първо ще гостува на Ал-Адал в Кралската купа на шампионите на 22-и септември (понеделник), а след това на 25-и септември (четвъртък) ще изиграе следващия си шампионатен мач срещу същия съперник.