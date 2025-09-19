Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Хилал
  3. Бивши звезди от Серия “А” изригнаха за зрелищно дерби в Саудитска Арабия

Бивши звезди от Серия “А” изригнаха за зрелищно дерби в Саудитска Арабия

  • 19 сеп 2025 | 23:56
  • 368
  • 0
Бивши звезди от Серия “А” изригнаха за зрелищно дерби в Саудитска Арабия

Отборите на Ал-Ахли и Ал-Хилал изиграха може би най-интересния мач от началото на сезона в СПЛ на Саудитска Арабия, след като направиха зрелищно реми 3:3 в дербито на третия кръг. Така след този двубой двата тима са на 7-о и 8-о място в класирането с равен брой точки и изоставане на два пункта от лидера Ал-Кадисия.

Иначе гостите от Рияд пропиляха цели три гола аванс, след като водеха с 3:0 на полувремето. Това стана благодарение на головете на бившата звезда на Милан Тео Ернандес (12’), както и на Малком (24’, 41’), който в различни периоди от кариерата си носеше фланелките на руския Зенит и испанския Барселона. Домакините от Джеда пък изляха студен душ върху съперника си в заключителния четвърт час от двубоя, когато се разписаха британецът Айвън Тони (78’), който пристигна от Брентфорд, както и бившият на Аталанта и Ювентус Мерих Демирал (87’, 90’+1’).

През идната седмица двата тима ще имат по два ангажимента. На 23-и септември (вторник) Ал-Ахли ще се изправи срещу египетския Пирамиди в 1/4-финален сблъсък от Междуконтиненталната купа на ФИФА, а след това на 26-и септември (петък) ще гостува на Ал-Хазем в среща от 4-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Ал-Хилал пък има ангажименти само на родна почва, като първо ще гостува на Ал-Адал в Кралската купа на шампионите на 22-и септември (понеделник), а след това на 25-и септември (четвъртък) ще изиграе следващия си шампионатен мач срещу същия съперник.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

Измир е на върха на щастието! Мъри и Гьозтепе разбиха Бешикташ и вече са втори

  • 19 сеп 2025 | 21:53
  • 16198
  • 6
Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

Тоти: Само римляните осъзнават важността и стойността на дербито между Рома и Лацио

  • 19 сеп 2025 | 21:27
  • 1487
  • 0
Гасперини: Дано да се получи борбено римско дерби, но да е по-спокойно извън терена

Гасперини: Дано да се получи борбено римско дерби, но да е по-спокойно извън терена

  • 19 сеп 2025 | 21:21
  • 1373
  • 0
Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

  • 19 сеп 2025 | 19:58
  • 5261
  • 1
Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

  • 19 сеп 2025 | 19:47
  • 1184
  • 0
Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

Капитанът на Наполи се извини за изгонването си срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 19:12
  • 2524
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

  • 19 сеп 2025 | 22:44
  • 150338
  • 282
Имаше ли дузпа за Левски?

Имаше ли дузпа за Левски?

  • 19 сеп 2025 | 21:33
  • 25892
  • 63
Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

  • 19 сеп 2025 | 23:12
  • 3737
  • 3
Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

  • 19 сеп 2025 | 23:03
  • 2767
  • 6
Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

  • 19 сеп 2025 | 19:41
  • 29903
  • 15
Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

  • 19 сеп 2025 | 14:59
  • 58771
  • 184