Тудор мисли да пусне лятно попълнение за първи път като титуляр

Играчите на Ювентус днес подновиха тренировки след два дни почивка. През уикенда те допуснаха първа грешка в първенството и завършиха 1:1 срещу Верона. В събота те приемат Аталанта.

Според "Гадзета дело Спорт" Игор Тудор обмисля да пусне като титуляр за първи път лятното попълнение Едон Жегрова. Крилото влезе като резерва в последните два мача на Юве. Наставникът смята да продължи да залага на Джонатан Дейвид като титуляр, въпреки блестящото представяне на Душан Влахович, който вече има четири гола от началото на сезона.

Igor Tudor’s Juventus have gotten off to a good start but still there remains big questions in attack.



New signings Jonathan David and Openda have gotten off to slow starts, with Tudor making it clear the 2 striker experiment against Dortmund was not the path forward.



The… pic.twitter.com/cwApxle7vH — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) September 23, 2025