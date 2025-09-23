Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Тудор мисли да пусне лятно попълнение за първи път като титуляр

Тудор мисли да пусне лятно попълнение за първи път като титуляр

  • 23 сеп 2025 | 20:00
  • 451
  • 0

Играчите на Ювентус днес подновиха тренировки след два дни почивка. През уикенда те допуснаха първа грешка в първенството и завършиха 1:1 срещу Верона. В събота те приемат Аталанта.

Според "Гадзета дело Спорт" Игор Тудор обмисля да пусне като титуляр за първи път лятното попълнение Едон Жегрова. Крилото влезе като резерва в последните два мача на Юве. Наставникът смята да продължи да залага на Джонатан Дейвид като титуляр, въпреки блестящото представяне на Душан Влахович, който вече има четири гола от началото на сезона.

Още от Футбол свят

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

  • 23 сеп 2025 | 15:47
  • 1315
  • 0
Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

  • 23 сеп 2025 | 15:36
  • 1738
  • 1
Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

  • 23 сеп 2025 | 15:07
  • 6853
  • 2
Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

  • 23 сеп 2025 | 14:36
  • 1957
  • 1
Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

  • 23 сеп 2025 | 14:13
  • 571
  • 0
ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

  • 23 сеп 2025 | 13:45
  • 1318
  • 0
Водещи Новини

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 14764
  • 9
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 11112
  • 6
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 21244
  • 2
Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

  • 23 сеп 2025 | 20:54
  • 130
  • 0
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 5199
  • 3
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 17681
  • 35