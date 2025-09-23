Тудор мисли да пусне лятно попълнение за първи път като титуляр

Играчите на Ювентус днес подновиха тренировки след два дни почивка. През уикенда те допуснаха първа грешка в първенството и завършиха 1:1 срещу Верона. В събота те приемат Аталанта.
Според "Гадзета дело Спорт" Игор Тудор обмисля да пусне като титуляр за първи път лятното попълнение Едон Жегрова. Крилото влезе като резерва в последните два мача на Юве. Наставникът смята да продължи да залага на Джонатан Дейвид като титуляр, въпреки блестящото представяне на Душан Влахович, който вече има четири гола от началото на сезона.