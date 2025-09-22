Популярни
  Делото в Ювентус: по над година затвор за Аниели и Павел Недвед

  22 сеп 2025 | 16:03
Четирима бивши ръководители на Ювентус, сред които са Андреа Аниели (бивш президент) и носителят на "Златната топка" Павел Недвед (бивш вицепрезидент), получават санкции от по над година затвор за финансови злоупотреби, извършени по време на управлението им в торинския гранд. Те обаче няма да влизат зад решетките, като наказанията им са условни. Другите двама са Фабио Паратичи (бивш спортен директор) и Чезаре Габасио (бивш главен юридически директор). Всички те се признаха за виновни и сключиха споразумение с прокуратурата.

Аниели е осъден на 1 година и 8 месеца, Недвед - на 1 година и 2 месеца, а Паратичи и Габасио на по 1 година и 6 месеца.

В същото време Стефано Черато (бивш главен финансов директор), Марко Ре (бивш главен финансов директор до юли 2020 г.) и Стефано Бертола (бивш главен оперативен директор) отнасят по 1 година затвор, преобразувана в глоба. За бившия изпълнителен директор Маурицио Аривабене пък беше потвърдено прекратяване на делото. На клуба е наложена глоба от 156 750 евро.

Споменатите лица са отстранени от футбола заради фалшифициране на финансови отчети и нередности в дейността, заради което драстично е наказан и самият Ювентус, на който бяха отнети 15 точки в края на сезон 2022/23. Наложените наказания варират от шест до 30 месеца. Това е част от процеса “Призма”.

Обвиненията включваха манипулация на пазара, неверни корпоративни съобщения на публично търгувани дружества, измамна декларация и възпрепятстване на надзорните органи.

