  2. Волейбол
  3. Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

Преслав Петков помогна за 2 победи на Соренто в Италия с 13 точки

  • 10 март 2026 | 11:47
  • 82
  • 0
Световният вицешампион с България и юноша на Левски София Преслав Петков продължава с добрите си изяви за Соренто в италианската серия А2.

През миналата седмица тимът на 22-годишния център записа 2 победи, а "синьото" момче даде своя принос за тях с общо 13 точки.

Първо Соренто се справи с 3:1 (25:20, 25:21, 19:25, 25:23) у дома срещу Аверса. Преслав завърши със 7 точки (1 а с, 1 блок).

Последва успех с 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:22) при визитата на Канту. Петков реализира за него 6 точки (2 блока).

Във временното класиране Соренто е на 9-о място с 10 победи, 12 загуби и 30 точки. Преслав и съотборниците му се борят за топ 8, за да участват в плейофите за изкачване в елита.

Соренто за първи сезон играе в А2.

