И родителската подкрепа не помогна на Мони Николов и Локомотив да победят Зенит

Световният вицешампион с България Симеон Николов, който е Волейболист №6 в света и Спортист №6 на България за 2025 година, и неговият отбор Локомотив (Новосибирск) допусна загуба в дербито срещу Зенит (Санкт Петербург).

В директна битка за третото място в редовния сезон възпитаниците на Пламен Константинов играха равностойно през целия двубой, но в края и на трите части гостите от Зенит бяха по-добри.

Локомотив загуби у дома пред препълнената “Локомотив Арена” с 0:3 (21:25, 24:26, 23:25) в мача от предпоследния 29-и кръг.

Мони Николов игра цял мач за домакините и често в прекъсванията получаваше наставления на български език от Пламен Константинов.

Родителите на Симеон Николов - Мая и Владо Николови лично подкрепяха сина си в “Локомотив Арена”.

Така Локомотив ще завърши на четвърто място в редовния сезон. Един кръг преди последния 30-и тимът от Новосибирск е четвърти с 68 точки (23 победи, 6 загуби).

Зенит (Санкт Петербург), който е воден от легендата Владимир Алекно, е трети във временното класиране с актив от 73 точки (24 победи, 5 загуби).

В следващия последен 30-и кръг Локомотив е домакин на Ярославич (Ярославъл) в петък.

Симеон Николов записа 4 точки в мача (2 блока, 33% ефективност в атака - -1) и получи за играта си оценка 6.0.

Най-резултатни за Локомотив станаха Илияс Куркаев (2 аса, 2 блока, 67% ефективност в атака - +1) и Омар Курбанов (1 блок, 53% ефективност в атака, 14% перфектно и 29% позитивно посрещане - +1) с по 10 точки.

Владислав Бабкевич заби 25 точки (1 ас, 1 блок, 64% ефективност в атака - +20) за успеха на Зенит.

Марлон Янт Ерера добави още 14 точки (2 аса, 5 блока, 39% ефективност в атака, 27% позитивно посрещане - +6).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (САНКТ ПЕТЕРБУРГ) 0:3 (21:25, 24:26, 23:25)

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 4, Иля Казаченков 3, Омар Курбанов 10, Фьодор Воронков 9, Илияс Куркаев 10, Дмитрий Лизик 7 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Раджабдибир Шахбанмирзаев 4, Александър Маркин, Вадим Ожиганов)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ

ЗЕНИТ: Игор Кобзар 2, Владислав Бабкевич 25, Марлон Янт Ерера 14, Станислав Динейкин 6, Максим Космин 6, Виталий Дикарев 2 - Женя Гребенников-либеро (Игор Тисевич, Денис Черейски, Максим Бочаров)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

Треньор: ТОМАЗО ТОТОЛО.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ 0:3 - ТУК!