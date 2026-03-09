Популярни
Алекс Грозданов е блокировач №1 в Полша

  • 9 март 2026 | 14:52
  • 179
  • 0

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов продължава да блести в полската елитна Plus Liga. Неговият тим Богданка Люблин се наложи при гостуването си над Пройект (Варшава) с 3:1 (31:29, 25:21, 19:25, 25:12).

Грозданов бе сред най-стабилните за отбора си, като завърши с 5 точки (2 блока, 1 ас и 50% ефективност в атака - +3) за успеха.

Българинът продължава да е лидер в класирането на блокировачите в първенството, като до момента има общо 62 успешни блокади, което прави по 0,69 на гейм. Зад него са Лукаш Усович от Ястржембски Венгел (60 блока) и Бартоломей Лемански от СКРА Белхатов (55 блока).

Богданка Люблин е на трето място в класирането с 47 точки от 23 мача, като се доближи само на точка от втория Пройект Варшава, но е на 9 зад лидера Алурон Варта Заверче.

