Венислав Антов номиниран за диагонал №1 във Франция

Световният вицешампион с България и юноша на Левски София" Венислав Антов бе номиниран за диагонал №1 в редовния сезон на френския елит още в първата си кампания в него.

Антов, който е на 21 години, е със солидни заслуги за доброто представяне на своя Туркоа. Тимът на "синьото" момче заема третата позиция 2 кръга преди края на редовния сезон с 18 победи, 6 загуби и 50 точки.

Първи и втори са шампионът Тур (20, 4, 59,) и Монпелие (19, 5, 54).

В 24-те срещи Антов има общо 475 точки, което прави близо 20 на мач, и е на трето място при реализаторите.

№1 с 533 точки е Ник Муянович от Тур, а Давид Дулски (Ница) има 477 точки.