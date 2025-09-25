Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Защо съдията отмени дузпата за Левски срещу Лудогорец и не показа червен картон на Видал - ето каква е комуникацията с ВАР

Защо съдията отмени дузпата за Левски срещу Лудогорец и не показа червен картон на Видал - ето каква е комуникацията с ВАР

  • 25 сеп 2025 | 11:44
  • 63740
  • 110

Отборите на Левски и Лудогорец завършиха 0:0 в дербито от 9-ия кръг на efbet Лига, което остави "сините" на първо място с две точки преднина пред шампионите.

Както е известно, след срещата “сините” поискаха БФС да им предостави запис на комуникацията между съдиите за две ситуации в края на първата част - непоказан червен картон и отменена дузпа.

В първата ситуация, която бе в 44-ата минута, Кайо Видал си бута дълго топката при дрибъл, Кристиан Димитров го спира с шпагат, а крилото на разградчани стъпва върху бедрото на “синия” защитник, след което пада на земята. Димитров става и отиграва топката.

Комуникацията между Радослав Гидженов (главен съдия) и Венцислав Митрев (ВАР арбитър) е следната:

Гидженов: Видях, че има настъпване, но ми кажи дали е умишлено? Митрев: Не е умишлено. При опит да се приземи, го настъпва неволно, защото няма къде да стъпи.

Втората ситуация е в 45-ата минута, когато Гидженов отсъжда дузпа в полза на Левски след борба за топката между Куртулуш и Радослав Кирилов.

Митрев сигнализира на Гидженов, че според него няма 11-метров наказателен удар, защото защитникът на Лудогорец първо играе с топката. ВАР арбитърът предлага на главния съдия да изгледа ситуацията на видео.

След преглед с ВАР Гидженов отговаря, че е посочил бялата точка, защото му се е сторило, че защитникът на Лудогорец не играе с топката, а единствено с крака на “синьото” крило, но на видеото се вижда, че Куртулуш първо избива топката. Това е и причината да промени първоначалното си решение.

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля
Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Според информация на Sportal.bg БФС ще даде на Левски, ако все още не го е сторил, аудиото от комуникацията между Гидженов и Митрев, каквото желание изрази ръководството на “сините”.

Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец
Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец
Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1665
  • 0
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 3978
  • 1
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 1992
  • 3
Ботев (Нови пазар) надви Устрем

Ботев (Нови пазар) надви Устрем

  • 28 сеп 2025 | 01:19
  • 1026
  • 0
Без победител във варненско дерби

Без победител във варненско дерби

  • 28 сеп 2025 | 01:10
  • 1241
  • 1
Бенковски излъга Фратрия II накрая

Бенковски излъга Фратрия II накрая

  • 28 сеп 2025 | 01:01
  • 912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 14733
  • 23
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 129600
  • 343
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 58301
  • 61
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 3978
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1665
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 1992
  • 3