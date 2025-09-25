Защо съдията отмени дузпата за Левски срещу Лудогорец и не показа червен картон на Видал - ето каква е комуникацията с ВАР

Отборите на Левски и Лудогорец завършиха 0:0 в дербито от 9-ия кръг на efbet Лига, което остави "сините" на първо място с две точки преднина пред шампионите.

Както е известно, след срещата “сините” поискаха БФС да им предостави запис на комуникацията между съдиите за две ситуации в края на първата част - непоказан червен картон и отменена дузпа.

В първата ситуация, която бе в 44-ата минута, Кайо Видал си бута дълго топката при дрибъл, Кристиан Димитров го спира с шпагат, а крилото на разградчани стъпва върху бедрото на “синия” защитник, след което пада на земята. Димитров става и отиграва топката.

Комуникацията между Радослав Гидженов (главен съдия) и Венцислав Митрев (ВАР арбитър) е следната:

Гидженов: Видях, че има настъпване, но ми кажи дали е умишлено? Митрев: Не е умишлено. При опит да се приземи, го настъпва неволно, защото няма къде да стъпи.

Втората ситуация е в 45-ата минута, когато Гидженов отсъжда дузпа в полза на Левски след борба за топката между Куртулуш и Радослав Кирилов.

Митрев сигнализира на Гидженов, че според него няма 11-метров наказателен удар, защото защитникът на Лудогорец първо играе с топката. ВАР арбитърът предлага на главния съдия да изгледа ситуацията на видео.

След преглед с ВАР Гидженов отговаря, че е посочил бялата точка, защото му се е сторило, че защитникът на Лудогорец не играе с топката, а единствено с крака на “синьото” крило, но на видеото се вижда, че Куртулуш първо избива топката. Това е и причината да промени първоначалното си решение.

Според информация на Sportal.bg БФС ще даде на Левски, ако все още не го е сторил, аудиото от комуникацията между Гидженов и Митрев, каквото желание изрази ръководството на “сините”.

Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец