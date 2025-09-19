Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Наставникът на Левски Хулио Веласкес сподели, че е горд от своя тим след нулевото равенство с Лудогорец.

„Направихме много добър мач. Без съмнение бяхме много по-добри от тях през първото полувреме. Отборът ми хареса много през първото полувреме. Имаше изключително много енергия. През второто полувреме силите бяха по-изравнение, но играхме добре. Считам, че заслужавахме победата. Горд съм от моите играчи. Направиха голям мач. Благодарен съм на всички привърженици. За съжаление, не успяхме да им подарим победата. Момчетата направиха всичко възможно, за да я постигнат. Не съм аз човекът, който може да каже дали ние сме отборът, който играе най-добър футбол в България.

46

Трябва да сме скромни, съзнавайки, че е трудно. Трябва да работим всеки ден. Нашият фокус е върху работата, която имаме за вършене през седмицата. Костадинов е изключителен човек. Като футболист е пример какъв трябва да бъде един професионалист. Костадинов дойде в Левски и показа, че е изключително скромен човек. В много мачове му се наложи да не започне сред стартовите 11, но това не промени нищо в тренировъчния му процес. Той е играч, който съм щастлив и горд, че притежавам в отбора си. Не искам да коментирам ситуацията с дузпата. Темата със съдиите не я коментирам“.