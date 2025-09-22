Популярни
  Серхио Бускетс спира с футбола

Серхио Бускетс спира с футбола

  22 сеп 2025
  • 769
  • 1
Серхио Бускетс спира с футбола

Бившият испански национал Серхио Бускетс е взел решение да прекрати състезателната си кариера, съобщава COPE.

37-годишният халф ще обяви решението си в края на сезона в Мейджър Лийг Сокър. Това ще се случи през ноември или декември, в зависимост от това дали Интер Маями ще се класира за плейофите.

Договорът на Бускетс с клуба "чаплите" е до края на 2025 година. През този сезон той има на сметката си 37 мача и 7 асистенции.

Бускетс е считан за един от най-добрите дефанзивни халфове в историята на футбола. Той прекара 14 години в Барселона, като изигра над 700 мача и спечели 32 трофея.

За националния отбор на Испания Серхио Бускетс има общо 143 мача. С "Ла Роха" той стана световен и европейски шампион.

