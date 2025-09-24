Популярни
Лудогорец стартира в Лига Европа с тежка визита в Швеция - на живо със съставите на Малмьо и "орлите"
Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

  • 24 сеп 2025 | 20:55

  • 24 сеп 2025 | 20:55
  • 927
  • 2
Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

Манчестър Сити започва участието си в турнира "Карабао Къп" с гостуване на третодивизионния Хъдърсфийлд, който в предишните кръгова на надпреварата отстрани Лестър и Съндърланд след изпълнение на дузпи.

В последните си три мача "гражданите" победиха Манчестър Юнайтед и Наполи и завършиха наравно в Арсенал. Тимът на Джосеп Гуардиола спечели трофея от този турнир в четири поредни години между 2017-а и 2021-ва, но след това Сити не успяваше да стигне до финала.

Още на пресконференцията си вчера Гуардиола разкри, че ще използва състав, миксиран между играчи от първия отбор и момчета от академията. Испанецът е направил общо девет промени от мача с Арсенал. Единствено Фил Фоудън и Нико О'Райли запазват местата си. Джеймс Трафърд започва на вратата, а за първи път като титуляр през този сезон стартира и Савиньо. 18-годишният Дивайн Мукаса дебютира в халфовата линия. Ерлинг Холанд не е групата за днешния двубой.

Седем промени и в състава на Хъдърсфийлд в сравнение с мача с Бъртън. Зепикено Редмънд, който бе привлечен под наем от Астън Вила, започва за първи път като титуляр. Шон Ругън, Мъри Уолъс, Дион Чарлс, Бен Уайлс, Даниел Вост и Маркъс Харнес също стартират.

Снимки: Imago

11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

  • 24 сеп 2025 | 20:57
  • 4532
  • 5
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 102563
  • 279
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 13439
  • 25
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 21034
  • 37
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 35185
  • 53