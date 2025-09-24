Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

Манчестър Сити започва участието си в турнира "Карабао Къп" с гостуване на третодивизионния Хъдърсфийлд, който в предишните кръгова на надпреварата отстрани Лестър и Съндърланд след изпълнение на дузпи.

В последните си три мача "гражданите" победиха Манчестър Юнайтед и Наполи и завършиха наравно в Арсенал. Тимът на Джосеп Гуардиола спечели трофея от този турнир в четири поредни години между 2017-а и 2021-ва, но след това Сити не успяваше да стигне до финала.

How we line up to face Huddersfield 🩵



XI | Trafford, Nunes, Stones (C), Ake, O’Reilly, Lewis, Nico, Bobb, Mukasa, Foden, Savinho



SUBS | Donnarumma, Dias, Reijnders, Bernardo, Phillips, Braithwaite, J. Heskey, Mfuni, R. Heskey



🤝 @etihad pic.twitter.com/ZKfPX3HUnf — Manchester City (@ManCity) September 24, 2025

Още на пресконференцията си вчера Гуардиола разкри, че ще използва състав, миксиран между играчи от първия отбор и момчета от академията. Испанецът е направил общо девет промени от мача с Арсенал. Единствено Фил Фоудън и Нико О'Райли запазват местата си. Джеймс Трафърд започва на вратата, а за първи път като титуляр през този сезон стартира и Савиньо. 18-годишният Дивайн Мукаса дебютира в халфовата линия. Ерлинг Холанд не е групата за днешния двубой.

Седем промени и в състава на Хъдърсфийлд в сравнение с мача с Бъртън. Зепикено Редмънд, който бе привлечен под наем от Астън Вила, започва за първи път като титуляр. Шон Ругън, Мъри Уолъс, Дион Чарлс, Бен Уайлс, Даниел Вост и Маркъс Харнес също стартират.

