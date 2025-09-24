Популярни
Лудогорец стартира в Лига Европа с тежка визита в Швеция - на живо със съставите на Малмьо и "орлите"
Порт Вейлц - Арсенал, Сака се завръща сред титулярите

  • 24 сеп 2025 | 21:06
  • 534
  • 2
Арсенал гостува на Порт Вейл в мач от третия кръг на Карабао къп. Домакините отстраниха Блекпул и Бирмингам в първите два кръга на турнира, като и двата двубоя се играха далеч от “Вейл Парк”. Не толкова блестящо е представянето на “доблестните”, както е известен тима, в първенството на Лига 1, където те заемат едва 19-ото място със само 8 точки. Положителното за възпитаниците на на Дарън Муур е, че са в серия от две последователни победи. От своя страна Арсенал стигна само до 1:1 в дербито с Манчестър Сити през уикенда, което отдалечи “артилеристите” на пет точки от водача в Премиър лийг Ливърпул.

Добрата новина за Микел Артета е завръщането на Букайо Сака в титулярния състав, след като фланговият футболист лекуваше контузия в продължение на няколко седмици и се завърна срещу Манчестър Сити. Привлеченият през лятото Кристиан Ньоргор получава възможност за първия си двубой с екипа на тима от първата минута, а Кепа Арисабалага получава шанс между гредите.

Домакините от Порт Вейл стартират в схема с трима бранители, които ще са Хол, Хъмфрис и Дебра. Четирима в средата на терена, като се очаква двата халф-бека Гейбриъл и Хедли да опитват да внасят повече широчина в офанзивен план, а Къртис и Патън ще се опитват да застрашават вратата на противника.

