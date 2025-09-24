Порт Вейлц - Арсенал, Сака се завръща сред титулярите

Арсенал гостува на Порт Вейл в мач от третия кръг на Карабао къп. Домакините отстраниха Блекпул и Бирмингам в първите два кръга на турнира, като и двата двубоя се играха далеч от “Вейл Парк”. Не толкова блестящо е представянето на “доблестните”, както е известен тима, в първенството на Лига 1, където те заемат едва 19-ото място със само 8 точки. Положителното за възпитаниците на на Дарън Муур е, че са в серия от две последователни победи. От своя страна Арсенал стигна само до 1:1 в дербито с Манчестър Сити през уикенда, което отдалечи “артилеристите” на пет точки от водача в Премиър лийг Ливърпул.

Добрата новина за Микел Артета е завръщането на Букайо Сака в титулярния състав, след като фланговият футболист лекуваше контузия в продължение на няколко седмици и се завърна срещу Манчестър Сити. Привлеченият през лятото Кристиан Ньоргор получава възможност за първия си двубой с екипа на тима от първата минута, а Кепа Арисабалага получава шанс между гредите.

🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘



🧤 Kepa between the sticks

🆕 Norgaard makes full debut

©️ Saka skippers the side



Let's get our cup run off to a winning start, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) September 24, 2025

Домакините от Порт Вейл стартират в схема с трима бранители, които ще са Хол, Хъмфрис и Дебра. Четирима в средата на терена, като се очаква двата халф-бека Гейбриъл и Хедли да опитват да внасят повече широчина в офанзивен план, а Къртис и Патън ще се опитват да застрашават вратата на противника.

TEAM NEWS 📰



Your Valiants to take on the Gunners this evening!#PVFC | @TheTurmericCo pic.twitter.com/qxtcwJjLCG — Port Vale Football Club (@OfficialPVFC) September 24, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages