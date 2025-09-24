Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уулвърхамптън
  3. Уулвс си го върна на Евертън за шампионатната загуба

Уулвс си го върна на Евертън за шампионатната загуба

  • 24 сеп 2025 | 00:00
  • 389
  • 0
Уулвс си го върна на Евертън за шампионатната загуба

Малко повече от три седмици след загубата си от Евертън като домакин с 2:3 в среща от Премиър лийг, Уулвърхамптън взе реванш, надигравайки съперника с 2:0 в мач от третия кръг на турнира за Купата на лигата. Това класира тима за следващия кръг, където ще се надяват на добър жребий. Това беше вторият сблъсък от този етап между съперници от елита.

Очаквано и двамата мениджъри заложиха на множество резерви. Маршал Мунеци вкара за 1:0 в 29-ата минута, възползвайки се и от рикошет.

Постепенно в течение на двубоя в игра за Евертън се появиха основни фигури като Джак Грийлиш, Ндиайе, Бето и Дюсбъри-Хол, но в крайна сметка Уулвърхамптън успя да стигне до второ попадение в края. Реализира го Толу Арокодаре в 88-ата минута.

Така “карамелите” отново отпадата на този етап в “Карабао Къп”, след като същото им се случи и преди година, когато бяха елиминирани от Саутхамптън след дузпи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

  • 23 сеп 2025 | 23:56
  • 6068
  • 4
Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

  • 23 сеп 2025 | 23:54
  • 12621
  • 22
Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 23 сеп 2025 | 21:51
  • 575
  • 2
Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

  • 23 сеп 2025 | 23:35
  • 6802
  • 6
Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

  • 24 сеп 2025 | 00:23
  • 9193
  • 164
Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

Удинезе стигна до битка с Ювентус за Купата на Италия

  • 23 сеп 2025 | 21:32
  • 572
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

  • 23 сеп 2025 | 23:54
  • 12621
  • 22
Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

Реал се позабавлява и продължи с перфектен актив преди мадридското дерби

  • 24 сеп 2025 | 00:23
  • 9193
  • 164
Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

Милан не се затрудни с Лече, Нкунку с дебютен гол

  • 23 сеп 2025 | 23:56
  • 6068
  • 4
Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

Късметът покри Челси срещу третодивизионен съперник

  • 23 сеп 2025 | 23:35
  • 6802
  • 6
ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 34906
  • 13
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 17091
  • 11