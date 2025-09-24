Уулвс си го върна на Евертън за шампионатната загуба

Малко повече от три седмици след загубата си от Евертън като домакин с 2:3 в среща от Премиър лийг, Уулвърхамптън взе реванш, надигравайки съперника с 2:0 в мач от третия кръг на турнира за Купата на лигата. Това класира тима за следващия кръг, където ще се надяват на добър жребий. Това беше вторият сблъсък от този етап между съперници от елита.

Очаквано и двамата мениджъри заложиха на множество резерви. Маршал Мунеци вкара за 1:0 в 29-ата минута, възползвайки се и от рикошет.

Постепенно в течение на двубоя в игра за Евертън се появиха основни фигури като Джак Грийлиш, Ндиайе, Бето и Дюсбъри-Хол, но в крайна сметка Уулвърхамптън успя да стигне до второ попадение в края. Реализира го Толу Арокодаре в 88-ата минута.

Така “карамелите” отново отпадата на този етап в “Карабао Къп”, след като същото им се случи и преди година, когато бяха елиминирани от Саутхамптън след дузпи.