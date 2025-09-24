Нюкасъл нямаше никакви проблеми с Брадфорд, Жоелинтон и Осула с по два гола

Нюкасъл продължава в четвъртия кръг на "Карабао Къп", след като победи с 4:1 на "Сейнт Джеймсис Парк" лидера в Лига 1 Брадфорд.

Един Хау бе направил седем промени в сравнение с неделния мач с Борнемут. Аарън Рамсдейл започна за първи път на вратата на Нюкасъл. Емил Крафт, Бруно Гимараеш, Жоелинтон, Антъни Еланга, Уилям Осула и Антъни Гордън също стартираха, така че съставът на "свраките" бе сериозен.

Шест бяха промените в състава на гостите. Голмайсторът на Лига 1 Боби Поинтън бе титуляр.

Нюкасъл започна силно и с два гола в рамките на две минути - между 17-ата и 19-ата, взе удобен аванс от 2:0. Удар на Гордън от границата на наказателното поле бе блокиран, но топката се озова на пътя на Жоелинтон, който я прати в ъгъла за 1:0. Две минути по-късно Осула получи страхотен извеждащ пас от Гимараеш, който стреля под плонжа на Уокър.

В 25-ата минута Осула можеше да се разпише за втори път, но този път Уокър се прояви добре и спаси. Нюкасъл продължи да играе много по-добре, но до почивката нямаше повече голове.

"Свраките" доминираха и през втората част. В 55-ата минута Уокър отново бе блестящ на вратата на Брадфорд, спасявайки удар отблизо на Еланга. Жоелинтон, Осула и Гордън пропуснаха още няколко ситуации, но това нямаше толкова голямо значение, защото Нюкасъл държеше мача под свой контрол до самия край.

В 75-ата минута "свраките" все пак стигнаха и до трети гол чрез Жоелинтон. Гимараеш получи в наказателното поле и добре задържа между трима, след което пусна към своя сънародник, който стреля в ъгъла.

Четири минути след това Алекс Куук върна един гол след страхотен удар малко след границата на наказателното поле. Топката срещна напречната греда и влезе във вратата на Рамсдейл.

В 87-ата минута Осула оформи крайния резултат, след като засече отблизо ниско центриране на Барнс.

