Нюкасъл нямаше никакви проблеми с Брадфорд, Жоелинтон и Осула с по два гола

Лудогорец стартира с победа в Лига Европа, на живо от Швеция след успеха над Малмьо с 2:1
  • 24 сеп 2025 | 23:39
  • 514
  • 0
Нюкасъл продължава в четвъртия кръг на "Карабао Къп", след като победи с 4:1 на "Сейнт Джеймсис Парк" лидера в Лига 1 Брадфорд.

Един Хау бе направил седем промени в сравнение с неделния мач с Борнемут. Аарън Рамсдейл започна за първи път на вратата на Нюкасъл. Емил Крафт, Бруно Гимараеш, Жоелинтон, Антъни Еланга, Уилям Осула и Антъни Гордън също стартираха, така че съставът на "свраките" бе сериозен.

Шест бяха промените в състава на гостите. Голмайсторът на Лига 1 Боби Поинтън бе титуляр.

Нюкасъл започна силно и с два гола в рамките на две минути - между 17-ата и 19-ата, взе удобен аванс от 2:0. Удар на Гордън от границата на наказателното поле бе блокиран, но топката се озова на пътя на Жоелинтон, който я прати в ъгъла за 1:0. Две минути по-късно Осула получи страхотен извеждащ пас от Гимараеш, който стреля под плонжа на Уокър.

В 25-ата минута Осула можеше да се разпише за втори път, но този път Уокър се прояви добре и спаси. Нюкасъл продължи да играе много по-добре, но до почивката нямаше повече голове.

"Свраките" доминираха и през втората част. В 55-ата минута Уокър отново бе блестящ на вратата на Брадфорд, спасявайки удар отблизо на Еланга. Жоелинтон, Осула и Гордън пропуснаха още няколко ситуации, но това нямаше толкова голямо значение, защото Нюкасъл държеше мача под свой контрол до самия край.

В 75-ата минута "свраките" все пак стигнаха и до трети гол чрез Жоелинтон. Гимараеш получи в наказателното поле и добре задържа между трима, след което пусна към своя сънародник, който стреля в ъгъла.

Четири минути след това Алекс Куук върна един гол след страхотен удар малко след границата на наказателното поле. Топката срещна напречната греда и влезе във вратата на Рамсдейл.

В 87-ата минута Осула оформи крайния резултат, след като засече отблизо ниско центриране на Барнс.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:52
  • 2955
  • 3
Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

  • 24 сеп 2025 | 21:49
  • 2156
  • 0
Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

  • 24 сеп 2025 | 21:47
  • 1109
  • 0
Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

  • 24 сеп 2025 | 21:44
  • 2396
  • 0
Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2025 | 21:26
  • 1284
  • 2
Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:40
  • 3807
  • 3
Водещи Новини

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 37417
  • 104
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 116569
  • 287
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 18355
  • 29
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 25858
  • 46
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 38531
  • 61
Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 10086
  • 0