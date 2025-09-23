Гарначо е титуляр за Челси, без ВАР на двубоя

Челси гостува на третодивизионния Линкълн Сити в мач от третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия. Двубоят започва в 21:45 часа, като победителят ще бъде определен само в тази среща. При равенство в редовното време директно се преминава към дузпи.

Стадионът на скромния клуб се казва “Синсил Банк” и събира малко над 10 000 души. В мача няма да има ВАР и технологията на голлинията, тъй като съответните системи не бяха инсталирани.

🏟️ The stage is set. — Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) September 23, 2025

Този двубой за Челси идва след две поредни загуби. В същото време “дяволчетата”, както са известни домакините, правят силен сезон досега с едва една загуба от 12 срещи във всички турнири, като победите им са осем.

Новото попълнение от Манчестър Юнайтед Алехандро Гарначо записва дебюта си за лондончани като титуляр, а Жоао Педро е получил почивка и е извън групата. От първата минута започват основни футболисти като Чалоба, Енцо Фернандес и Мало Густо. Кукурея, Рийс Джеймс, Кайседо и Нето са резерви.

Линкълн Сити разчита на няколко преотстъпени футболисти от по-силни клубове, но нито един не е титуляр срещу Челси.

🔢 Our team to face Chelsea. — Lincoln City FC 🇺🇦 (@LincolnCity_FC) September 23, 2025