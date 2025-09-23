Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Гарначо е титуляр за Челси, без ВАР на двубоя

Гарначо е титуляр за Челси, без ВАР на двубоя

  • 23 сеп 2025 | 20:40
  • 403
  • 0
Гарначо е титуляр за Челси, без ВАР на двубоя

Челси гостува на третодивизионния Линкълн Сити в мач от третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия. Двубоят започва в 21:45 часа, като победителят ще бъде определен само в тази среща. При равенство в редовното време директно се преминава към дузпи.

Стадионът на скромния клуб се казва “Синсил Банк” и събира малко над 10 000 души. В мача няма да има ВАР и технологията на голлинията, тъй като съответните системи не бяха инсталирани.

Този двубой за Челси идва след две поредни загуби. В същото време “дяволчетата”, както са известни домакините, правят силен сезон досега с едва една загуба от 12 срещи във всички турнири, като победите им са осем.

Новото попълнение от Манчестър Юнайтед Алехандро Гарначо записва дебюта си за лондончани като титуляр, а Жоао Педро е получил почивка и е извън групата. От първата минута започват основни футболисти като Чалоба, Енцо Фернандес и Мало Густо. Кукурея, Рийс Джеймс, Кайседо и Нето са резерви.

Линкълн Сити разчита на няколко преотстъпени футболисти от по-силни клубове, но нито един не е титуляр срещу Челси.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

Гуардиола: Срещу Хъдърсфийлд ще играем с микс от играчи от първия отбор и академията

  • 23 сеп 2025 | 15:47
  • 1317
  • 0
Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

Саки: Познавайки Конте, той ще се скара на футболистите си за допуснатите два гола срещу Пиза

  • 23 сеп 2025 | 15:36
  • 1743
  • 1
Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

Главният редактор на “Франс Футбол”: Дембеле нямаше конкуренция, спечели с голяма преднина на всички континенти

  • 23 сеп 2025 | 15:07
  • 6861
  • 2
Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

Ван Дайк: "Карабао Къп" винаги ще има специално място в сърцето ми

  • 23 сеп 2025 | 14:36
  • 1959
  • 1
Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

Дибала се завръща в игра за Рома за мача с Лил

  • 23 сеп 2025 | 14:13
  • 573
  • 0
ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

ПСЖ ще организира специално честване за Усман Дембеле преди мача с Оксер

  • 23 сеп 2025 | 13:45
  • 1321
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

ЦСКА II разнищи Етър, Кошмара и Бусато гледат

  • 23 сеп 2025 | 19:28
  • 14905
  • 9
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение! Без победа, няма доволни

  • 23 сеп 2025 | 18:45
  • 11171
  • 6
Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

Ясен е началният час на 1/4-финала България - САЩ

  • 23 сеп 2025 | 18:11
  • 21338
  • 2
Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

Съставите на Ливърпул и Саутхамптън, двама дебютанти за домакините

  • 23 сеп 2025 | 20:54
  • 217
  • 0
Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

Григор Димитров: Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи

  • 23 сеп 2025 | 19:11
  • 5229
  • 3
Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

Стоичков си спомни за голям мач и се измайтапи с Наско Сираков

  • 23 сеп 2025 | 16:16
  • 17723
  • 35