  1. Sportal.bg
  2. Англия
  Рууни смята, че част от мачовете на Англия са скучни

  5 сеп 2025 | 20:24
Голмайстор номер две на английския национален отбор Уейн Рууни намира гледането на националния отбор в "безсмислени" мачове за скучно и вярва, че това поставя мениджъра Томас Тухел в ситуация, в която няма как да спечели. Първите три официални мача на германеца начело на "трите лъва" бяха победи над Албания (2:0), Латвия (3:0) и Андора (1:0) в квалификациите за Световното първенство догодина, но Рууни не намира гледането за забавно.

"Да гледаш Англия сега и някои от мачовете, за които знаеш, че те ще спечелят, е малко скучно. Последните няколко двубоя бяха срещу Андора или нещо подобно. Беше наистина болезнено и безсмислено. Очевидно е, че когато влизаш в турнира, едва тогава му се наслаждаваш. Томас Тухел е в ситуация, в която не може и няма как да спечели. Той е топ мениджър, но за тези двубои се знае, че Англия ще победи, независимо как играят противниците", каза той в "Шоуто на Уейн Рууни".

