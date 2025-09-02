Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Премиър лийг
  3. Рууни разказа защо е отказал на Челси

Рууни разказа защо е отказал на Челси

  • 2 сеп 2025 | 18:38
  • 304
  • 0
Рууни разказа защо е отказал на Челси

Бившият нападател на Англия и Манчестър Юнайтед Уейн Рууни разкри, че е можел да играе за Челси. През 2004 г. Рууни в крайна сметка премина в Манчестър Юнайтед, за който игра до 2017 г. Като част от „червените дяволи“ нападателят записа 559 мача, отбеляза 253 гола и направи 142 асистенции. За 13-години на "Олд Трафорд" той успя да спечели пет титли на Премиър лийг, както и един пък трофея в Шампионската лига.

„По време на Евро 2004 Евертън се съгласи с Челси за моя трансфер, а аз дори не знаех за това. По-късно агентът ми говори с Абрамович и хората около него. Те казаха „да“, но искаха да ме вземат и след това да ме изпратят под наем в Мидълзбро. Помислих си: „Няма шанс“. В този момент не виждах смисъл да отивам в Лондон“, цитира думите на Рууни BBC.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято

Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято

  • 2 сеп 2025 | 16:02
  • 2500
  • 1
Антони през сълзи: Любовта на феновете е много по-важна от парите

Антони през сълзи: Любовта на феновете е много по-важна от парите

  • 2 сеп 2025 | 15:51
  • 1752
  • 0
Педри: В съблекалнята на Барселона не говорим за "Златната топка"

Педри: В съблекалнята на Барселона не говорим за "Златната топка"

  • 2 сеп 2025 | 15:23
  • 2104
  • 0
Ман Сити пуска Гюндоган без пари в Галатасарай, халфът пристига още днес в Истанбул

Ман Сити пуска Гюндоган без пари в Галатасарай, халфът пристига още днес в Истанбул

  • 2 сеп 2025 | 15:23
  • 1524
  • 0
Манчестър Юнайтед няма да продължи напред по служебен път в “Карабао Къп”, Гримсби се размина с глоба

Манчестър Юнайтед няма да продължи напред по служебен път в “Карабао Къп”, Гримсби се размина с глоба

  • 2 сеп 2025 | 15:06
  • 6545
  • 8
Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

Христо Стоичков с призив към феновете преди благотворителния мега спектакъл в Португалия

  • 2 сеп 2025 | 15:01
  • 2587
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 27122
  • 42
Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

Де ла Фуенте: Българите знаят, че шансът им за точки е на собствен терен

  • 2 сеп 2025 | 16:20
  • 8637
  • 5
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 10174
  • 7
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 16301
  • 4
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 15944
  • 8
Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

Следете битките в седмия ден на ЕвроБаскет 2025 със Sportal.bg

  • 2 сеп 2025 | 17:00
  • 6696
  • 0