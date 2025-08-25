Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

  • 25 авг 2025 | 11:58
  • 1171
  • 0

Легендарният бивш голмайстор на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни сподели своето виждане за състоянието на отбора в момента и в частност работата на мениджъра Рубен Аморим. През уикенда тимът отново разочарова, след като не успя да спечели срещу Фулъм - 1:1.

Рууни говори пред “Би Би Си”: “Аморим все още ли е правилният човек? Трудно е да седнеш тук и да кажеш: “Да, 100%”. Не мисля, че някой би могъл да го каже. Не мисля, че и самият Аморим би го казал, имайки предвид това, което видяхме, откакто е в клуба. Но мисля, че входящите трансфери през лятото са добри. Все още искам да видя още двама или трима футболисти, но е трудно да се каже: “Да, това ще бъде нашият мениджър за следващите пет години”. На база на това, което видяхме, може би бързаме твърде много, защото Юнайтед привлича много повече внимание. Минали са само два двубоя от сезона, но тревожното е, че виждаме неща, които наблюдавахме и миналия сезон, а това е притеснително.“

“Няма никакво оправдание за мениджъра. Той трябва да започне да постига резултати – и то бързо, защото щом стигнем до октомври, ноември, ако резултатите не се променят драстично, тогава ще дойде и истинският натиск”, допълни Рууни, който в момента е мениджър на Плимут.

Тази седмица на Юнайтед предстоят гостуване на Гримсби (сряда) за Купата на лигата и после домакинство на Бърнли (събота) за първенство. След паузата обаче идват поредни сблъсъци с Манчестър Сити и Челси.

Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем
Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер с наглед лесна задача на старта

Интер с наглед лесна задача на старта

  • 25 авг 2025 | 06:56
  • 5358
  • 0
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 9452
  • 8
Тудор: Важно бе да започнем сезона с победа

Тудор: Важно бе да започнем сезона с победа

  • 25 авг 2025 | 06:01
  • 2278
  • 2
Чаби Алонсо: Играхме като отбор

Чаби Алонсо: Играхме като отбор

  • 25 авг 2025 | 05:33
  • 3372
  • 2
Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем

Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем

  • 25 авг 2025 | 04:34
  • 4635
  • 7
Домакински провал за Риека, Янков не игра

Домакински провал за Риека, Янков не игра

  • 25 авг 2025 | 02:33
  • 1566
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

ЦСКА разкара нападател без гол в efbet Лига

  • 25 авг 2025 | 10:59
  • 14709
  • 32
България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

България излиза срещу Турция на Мондиал 2025

  • 25 авг 2025 | 07:00
  • 12562
  • 10
Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

Феновете на Левски изкупиха билетите за гостуването в Алкмаар

  • 25 авг 2025 | 10:18
  • 7794
  • 16
Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

Славия ще иска да си стъпи на краката срещу мислещия за Лигата на конференциите Арда

  • 25 авг 2025 | 07:40
  • 5231
  • 11
Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

Борислав Младенов с огромен жест към легендарния си баща на старта на първия си сезон в Евролигата

  • 25 авг 2025 | 07:57
  • 9278
  • 7
Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

Нюкасъл се кани да обърка сметките на Ливърпул

  • 25 авг 2025 | 06:30
  • 9452
  • 8