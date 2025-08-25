Рууни: Аморим няма оправдание, трябват резултати

Легендарният бивш голмайстор на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни сподели своето виждане за състоянието на отбора в момента и в частност работата на мениджъра Рубен Аморим. През уикенда тимът отново разочарова, след като не успя да спечели срещу Фулъм - 1:1.

Рууни говори пред “Би Би Си”: “Аморим все още ли е правилният човек? Трудно е да седнеш тук и да кажеш: “Да, 100%”. Не мисля, че някой би могъл да го каже. Не мисля, че и самият Аморим би го казал, имайки предвид това, което видяхме, откакто е в клуба. Но мисля, че входящите трансфери през лятото са добри. Все още искам да видя още двама или трима футболисти, но е трудно да се каже: “Да, това ще бъде нашият мениджър за следващите пет години”. На база на това, което видяхме, може би бързаме твърде много, защото Юнайтед привлича много повече внимание. Минали са само два двубоя от сезона, но тревожното е, че виждаме неща, които наблюдавахме и миналия сезон, а това е притеснително.“

“Няма никакво оправдание за мениджъра. Той трябва да започне да постига резултати – и то бързо, защото щом стигнем до октомври, ноември, ако резултатите не се променят драстично, тогава ще дойде и истинският натиск”, допълни Рууни, който в момента е мениджър на Плимут.

Ruben Amorim has 'no more excuses' and 'needs results quickly' at Manchester United after this weekend's draw against Fulham. #BBCFootball pic.twitter.com/xB4KBs213p — BBC Sport (@BBCSport) August 25, 2025

Тази седмица на Юнайтед предстоят гостуване на Гримсби (сряда) за Купата на лигата и после домакинство на Бърнли (събота) за първенство. След паузата обаче идват поредни сблъсъци с Манчестър Сити и Челси.

Аморим: Вкарахме гол и след това спряхме да играем