  • 14 авг 2025 | 13:23
  • 1178
  • 0
Уейн Рууни влезе в полемика с Том Брейди

Бившият английски национал Уейн Рууни влезе в задочна полемика с Том Брейди след някои остри коментари на суперзвездата от лигата по американски футбол в документален филм. Брейди стана миноритарен собственик на английския клуб Бирмингам Сити през 2023 г. и участва в документален сериал - "Построен в Бирмингам“, който показва зад кулисите на отбора, който за кратко беше ръководен от бившия нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни.

В един клип, който бързо се разпространи в социалните мрежи, Брейди каза, че е "малко притеснен за работната етика на нашия старши треньор“. Тази забележка се отнасяше до Рууни, който остана само 83 дни като мениджър, преди да бъде уволнен, когато Бирмингам изпадна във втората дивизия Чемпиъншип.

Рууни отговори на седемкратния шампион за Супербоул в новата му роля на експерт за "Би Би Си", като каза, че коментарът на Брейди е "много несправедлив“.

"Том влезе веднъж в съблекалнята, в ден преди мач“, каза Рууни в интервю за "Би Би Си", публикувано в четвъртък. "Не мисля, че той наистина разбираше футбола толкова добре по онова време. Може би сега разбира. Но не може да се отрече, че е трудолюбив. Знаем това. Ето защо съм наистина разочарован от коментара, защото нашият футбол не е като американския футбол. Лигата по американски футбол НФЛ работи три месеца в годината, играчите също се нуждаят от почивка, така че мисля, че той беше много несправедлив в начина, по който реагира.“

Бирмингам изпадна в този сезон, но си осигури незабавна промоция миналия сезон и се завърна в Чемпиъншип. "Вижте, аз много уважавам Том Брейди – той е един от най-великите, ако не и най-великият спортист на всички времена", каза още Уейн Рууни.

