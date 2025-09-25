ЦСКА 1948 ще се опита да продължи с отличната си форма и срещу Ботев (Пловдив)

Ботев (Пловдив) и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в мач от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Ботев (Пловдив) се намира в тежка ситуация, заемайки 13-то място в класирането с едва 7 точки от 8 изиграни мача. "Канарчетата" имат негативна голова разлика с 8 вкарани и 14 допуснати гола, което показва проблеми както в нападение, така и в защита.



От своя страна, ЦСКА 1948 е в отлична форма, позиционирайки се на второ място с 19 точки от 9 срещи. "Червените" имат впечатляваща голова разлика от 16 отбелязани и само 8 допуснати гола, което ги прави един от най-ефективните отбори в първенството.

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

В последния кръг "канарчетата" победиха Септември (София), а ЦСКА 1948 прегази Локомотив (Пловдив).

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва равностойна битка с две победи за Ботев, две равенства и една победа за ЦСКА 1948.