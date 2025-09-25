Популярни
  3. ЦСКА 1948 ще се опита да продължи с отличната си форма и срещу Ботев (Пловдив)

  • 25 сеп 2025 | 06:30
  • 2280
  • 0
Ботев (Пловдив) и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в мач от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион "Христо Ботев" ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Ботев (Пловдив) се намира в тежка ситуация, заемайки 13-то място в класирането с едва 7 точки от 8 изиграни мача. "Канарчетата" имат негативна голова разлика с 8 вкарани и 14 допуснати гола, което показва проблеми както в нападение, така и в защита.

От своя страна, ЦСКА 1948 е в отлична форма, позиционирайки се на второ място с 19 точки от 9 срещи. "Червените" имат впечатляваща голова разлика от 16 отбелязани и само 8 допуснати гола, което ги прави един от най-ефективните отбори в първенството.

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

В последния кръг "канарчетата" победиха Септември (София), а ЦСКА 1948 прегази Локомотив (Пловдив).

ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли
ЦСКА 1948 разпиля Локомотив (Пд), Диало отново впечатли

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора показва равностойна битка с две победи за Ботев, две равенства и една победа за ЦСКА 1948.

