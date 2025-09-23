Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

Цветомир Найденов поиска всички VAR записи, даде за пример предаване с Майкъл Оуен

  • 23 сеп 2025 | 15:43
  • 2167
  • 1

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов коментира желанието на Левски да им се предоставят аудио записите от VAR за определени ситуации от дербито срещу Лудогорец миналия петък.

"Левски гледам, че искат да се отворят ВАР записите от мача им с Лудогорец, аз леко да доразвия тезата им: нека да се отворят всички ВАР записи от началото на сезона, на всички мачове и да се посмеем с кабаци, попита, драговци… и тем подобните корумпета потънали в зависимости.

Висшата лига на Англия го прави това всяка седмица, има специално ТВ предаване, Майкъл Оуен мисля го води, а Хауърд Уеб коментираше ВАР записите и съдийските решения миналата седмица. Висшата лига е най-скъпото първенство на планетата като ТВ права, нека вземем наистина нещо добро като практика, с цел по-голяма прозрачност и по-добро съдийство", каза Цветомир Найденов.

