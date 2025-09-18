Ботев (Пловдив) пусна билетите за домакинството на ЦСКА 1948

Ботев (Пловдив) стартира продажбата на билети за предстоящото домакинство на ЦСКА 1948. Срещата от 10-ия кръг на efbet Лига е в четвъртък (25 септември) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев".

Пропуските вече са налични и ще се продават онлайн, както и в клубния магазин на "Колежа".

Ботев с официална позиция до БФС относно мача с Левски

Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, билетите са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв.

– Трибуна Изток – 15 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв.

– Сектор А, P2 – 70 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв.

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

Ще бъдат налични билети за паркоместа зад Южната трибуна и Северната Трибуна, като тяхната цена е 10 лева. Билетите ще се продават на kolezha.bg и в магазина на стадиона, а достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. "Богомил" и ул. "Варшава". Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. "Източен".