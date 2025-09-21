Септември (София) 0:1 Ботев (Пловдив), Флекса бележи

Септември и Ботев (Пловдив) играят един срещу друг в двубой от деветия кръг на efbet Лига. Резултатът към момента е 0:1.

СЕПТЕМВРИ 0:1 БОТЕВ (ПД)



0:1 Око-Флекс (9)

Стартови състави:

Септември: 21. Янко Георгиев, 13. Кубрат Йонашчъ, 3. Себастиян Уейд, 4. Мартин Христов, 27. Георги Върбанов, 6. Виктор Очаи, 10. Клери Сербер, 7. Мойсес Гутиерес, 17. Николас Фонтейн, 28. Стоян Стоичков, 9. Бертранд Фуриер;

Ботев: 29. Даниел Наумов, 2. Габриел Нога, 6. Андрей Йорданов, 8. Тодор Неделев, 9. Димитър Митков, 17. Николай Минков, 22. Енкок Куатенг, 23. Армстронг Око-Флекс, 25. Ейбрехам Оджо, 27. Емил Мартинов, 87. Симеон Петров.