Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Божилов: Семейството повлия на моето отказване

Мартин Божилов: Семейството повлия на моето отказване

  • 16 сеп 2025 | 17:10
  • 206
  • 0

Либерото Мартин Божилов, който се отказа от участие в националния отбор на България преди Световното първенство по волейбол във Филипините говори отново във VOLLEYCAST – фенският волейболен подкаст на България.

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

“Имаме честта да посрещнем, за втори път в нашия подкаст либерото на националния отбор на България, Мартин Божилов. С Мартин си говорим за личния живот и как понякога той се оказва косвена жертва на професионалния спорт. Говорим си за лишенията, борбата и смелостта във взимането на решения. Ролята на неговата съпруга и решението да не участва на Световното първенство във Филипините. Разказва ни случки, които го вдъхновяват да продължи напред. Спомени от кариерата, които всеки трябва да чуе. Говори и за бъдещето си след края на кариерата и как иска да помогне на младите спортисти. Защо определи Дамян Колев като негов заместник в националния?Каква е връзката му с Ивайло Стефанов, Христо Цветанов и Даниел Пеев? Всичко това в новия епизод - продължение с Мартин Божилов!”, написаха от VOLLEYCAST.

Мартин Божилов: Иска ми се на Евроволей 2026 да направя бенефис
Мартин Божилов: Иска ми се на Евроволей 2026 да направя бенефис
Следвай ни:

Още от Волейбол

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

Финландия шокира олимпийския шампион Франция

  • 16 сеп 2025 | 15:42
  • 2981
  • 0
Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

Българи са лидери в 3 класации на Световното първенство

  • 16 сеп 2025 | 15:01
  • 3808
  • 3
Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

Украйна с разгром срещу Алжир на Мондиал 2025

  • 16 сеп 2025 | 14:00
  • 744
  • 0
Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

Иран запази шансове след обрат срещу Тунис на Камило Плачи

  • 16 сеп 2025 | 13:29
  • 1085
  • 0
Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

Аржентина близко до 1/8-финал след втора победа на Световното

  • 16 сеп 2025 | 12:59
  • 962
  • 2
Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

Легендата Борислав Кьосев след драмата със Словения: Тези момчета имат характер!

  • 16 сеп 2025 | 12:32
  • 1174
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 12503
  • 10
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 11325
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 33592
  • 29
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 42523
  • 106
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 8459
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 366823
  • 3