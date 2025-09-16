Мартин Божилов: Семейството повлия на моето отказване

Либерото Мартин Божилов, който се отказа от участие в националния отбор на България преди Световното първенство по волейбол във Филипините говори отново във VOLLEYCAST – фенският волейболен подкаст на България.

“Имаме честта да посрещнем, за втори път в нашия подкаст либерото на националния отбор на България, Мартин Божилов. С Мартин си говорим за личния живот и как понякога той се оказва косвена жертва на професионалния спорт. Говорим си за лишенията, борбата и смелостта във взимането на решения. Ролята на неговата съпруга и решението да не участва на Световното първенство във Филипините. Разказва ни случки, които го вдъхновяват да продължи напред. Спомени от кариерата, които всеки трябва да чуе. Говори и за бъдещето си след края на кариерата и как иска да помогне на младите спортисти. Защо определи Дамян Колев като негов заместник в националния?Каква е връзката му с Ивайло Стефанов, Христо Цветанов и Даниел Пеев? Всичко това в новия епизод - продължение с Мартин Божилов!”, написаха от VOLLEYCAST.