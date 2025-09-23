Артета за контузиите и ротациите в Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори пред медиите преди утрешното гостуване на тима на отбора от Лига 1 Порт Вейл в третия кръг от „Карабао Къп“. Логично испанецът се спря на множеството травми при „артилеристите“, включително и контузията на Нони Мадуеке. Oсвен това стана ясно, че Пиеро Инкапие също няма да е на линия.

Поредната контузия в Арсенал вади Мадуеке за около два месеца

“Изглежда, че Нони Мадуеке ще отсъства за няколко седмици. Ще трябва да го прегледаме отново следващата седмица. Пиеро Инкапие получи лека контузия в слабините. Трябва да видим как ще се чувства следващата седмица. Мисля, че ще е краткосрочна контузия. С Кай Хавертц знаем, че ще отнеме месеци, не знам дали седмици, защото става въпрос за Кай. Той е различен. Надяваме се, че ще се върне и ще остане за дълго. Досега напредва много добре“, започна Артета.

“Защо имаме толкова контузии? Разгледахме всичко. Случаят с Нони е лош късмет, нещастен инцидент. Случаят с Кай е подобен. С Бен Уайт беше подобно. Мартин Йодегор беше подобен също, той си контузи рамото два пъти с едно и също движение на терена. Той е добре, няма да се наложи операция, вече тренира и е въпрос на дни да се върне.

При Букайо Сака става въпрос по-скоро за мускулна контузия, така че може би това е нещо, което трябва да разгледаме по-подробно. Опитваме се да намалим контузиите до минимум“, продължи той.

Артета потвърди също, че ще има ротации в мача срещу третодивизионния отбор. "Много играчи ще вземат участие в това. Те напълно заслужават да играят. Кепа определено е един от тях, който има добро отношение и напълно уважава ролята си. Други заслужават повече игрово време.

Опциите по дясното крило? Сака се нуждае от минути. Ще го направим постепенно, харесва ми как се справи, когато влезе в игра срещу Ман Сити. Мартинели може да играе там. Неговото влияние върху тима е добро“.

