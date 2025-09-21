Съставите на Арсенал и Ман Сити, Сака е на пейката

Арсенал приема Манчестър Сити в дербито на кръга в Премиър Лийг. Битката между двата отбора може да покаже кой ще е по-сериозен конкурент на Ливърпул за титлата. Тимът на Микел Артета има 3 победи и 1 загуба в първенството, а “гражданите” са с 6 точки.

Букайо Сака е възстановен, но започва мача на резервната скамейка. Очаква се по лявото крило да действа Леандро Тросар, който предпочетен пред Габриел Мартинели и Еберечи Езе. Мартин Йодегор е контузен и на неговата позиция в центъра продължава да играе Микел Мерино. Уилям Салиба се завръща в центъра на защитата, като заменя Кристиан Москера.

Пеп Гуардиола е заложил на същия състав, който пусна срещу Наполи през седмицата. Родри, който беше под въпрос, е титуляр. Носителят на “Златната топка” излиза получи тежката контузия в коляното преди една година срещу Арсенал.

АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЪР СИТИ

АРСЕНАЛ: Рая, Тимбер, Салиба, Магаляеш, Калафиори, Субименди, Райс, Мерино, Мадуеке, Тросар, Гьокереш

МАН СИТИ: Донарума, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О’Райли, Родри, Бернардо Силва, Райндерс, Фоудън, Доку, Холанд

