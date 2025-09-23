Поредната контузия в Арсенал вади Мадуеке за около два месеца

Крилото на Арсенал Нони Мадуеке ще отсъства от игра за около два месеца заради контузия в коляното, която получи по време на равенството с Манчестър Сити. Бившият играч на Челси бе заменен на почивката от Букайо Сака, който пък тъкмо се завърна след травма.

Вчера Мадуеке е преминал преглед, който е показал, че все пак англичанинът е избегнал по-сериозна травма на предната кръстна връзка, но ще се възстановява около два месеца, твърди “Ди Атлетики”.

Той става поредният нападател на Арсенал с контузия. Кай Хавертц все още не се е завърнал след операция на коляното в края на август, докато Габриел Жезус скъса предна кръстна връзка на лявото коляно през януари и още не е готов. Арсенал също е без капитана Мартин Йодегор, който се бори с контузия на рамото

Мадуеке се присъедини към Арсенал от Челси за първоначална сума от 48,5 милиона паунда през лятото и взе участие във всичките шест мача на отбора от началото на този сезон, като бе един от най-острите играчи в атаката на Микел Артета.

🚨 Noni Madueke expected to be sidelined for around 2 months with knee injury. 23yo winger sustained problem in 1st half of #AFC vs #MCFC on Sunday but understood to have avoided anterior cruciate ligament (ACL) damage. W/ @ArtdeRoche @SebSB @TheAthleticFC https://t.co/c92Y6t8aS9 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 23, 2025

