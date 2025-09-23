Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Поредната контузия в Арсенал вади Мадуеке за около два месеца

Поредната контузия в Арсенал вади Мадуеке за около два месеца

  • 23 сеп 2025 | 12:24
  • 1322
  • 0

Крилото на Арсенал Нони Мадуеке ще отсъства от игра за около два месеца заради контузия в коляното, която получи по време на равенството с Манчестър Сити. Бившият играч на Челси бе заменен на почивката от Букайо Сака, който пък тъкмо се завърна след травма.

Вчера Мадуеке е преминал преглед, който е показал, че все пак англичанинът е избегнал по-сериозна травма на предната кръстна връзка, но ще се възстановява около два месеца, твърди “Ди Атлетики”.

Той става поредният нападател на Арсенал с контузия. Кай Хавертц все още не се е завърнал след операция на коляното в края на август, докато Габриел Жезус скъса предна кръстна връзка на лявото коляно през януари и още не е готов. Арсенал също е без капитана Мартин Йодегор, който се бори с контузия на рамото

Мадуеке се присъедини към Арсенал от Челси за първоначална сума от 48,5 милиона паунда през лятото и взе участие във всичките шест мача на отбора от началото на този сезон, като бе един от най-острите играчи в атаката на Микел Артета.

Снимки: Imago

