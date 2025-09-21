Популярни
Гуардиола: Бяхме много уморени, Арсенал ни принуди да играем така, както не искаме

  • 21 сеп 2025 | 22:14
  • 310
  • 0

Равенството срещу Арсенал (1:1) в дербито от 5-ия кръг на Премиър лийг беше прието от мениджъра на Манчестър Сити Пеп Гуардиола като добър резултат.

„През седмицата изиграхме тежки мачове срещу Манчестър Юнайтед и после срещу Наполи в Шампионската лига, а днес се изправихме срещу мощен съперник. Поздравления за нашите играчи за тяхната устойчивост. Много е трудно да се играе, когато високата преса не е ефективна, много е трудно да се започват атаки", коментира Гуардиола.

„Имахме няколко контраатаки. Мисля, че резултатът е справедлив, Арсенал като цяло игра по-добре", призна Пеп.

„Откакто затвори трансферният прозорец, сплотеността е на високо ниво. Днес беше много трудно, Арсенал има всичко необходимо. Отлично се защитавахме при корнерите. Взимаме точка. Да, трябва да играем по-добре, но такава е реалността", откровен беше Гуардиола.

„Бяхме невероятно уморени. Мачът с Наполи беше много емоционален, а след ден за възстановяване пътувахме 4-5 часа до Лондон. Много футболисти бяха уморени, а освен това имаме и много контузени", отбеляза наставникът на Ман Сити.

„Арсенал се бори за титлата в последните два сезона и стигна до полуфинал в Шампионската лига, така че това е много труден съперник. Не се опитваме да играем с петима защитници, но се налага да се защитаваме по-дълбоко и да контраатакуваме, когато съперникът играе по-добре. Нямаме намерение да играем по този начин“, заяви още Гуардиола.

