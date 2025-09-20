Популярни
  2. ЦСКА
  3. Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

Официално: ЦСКА се отърва от Керкез

  • 20 сеп 2025 | 15:50
  • 22939
  • 29
Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА. Това беше обявено преди минути на сайта на "армейците". Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор. В предстоящия шампионатен двубой – като гост на Ботев (Враца) на 22 септември (понеделник) от 20:30 ч., ЦСКА ще бъде воден от Валентин Илиев, за което Sportal.bg вече информира своите читатели.

Роденият в Белград треньор замени Александър Томаш в началото на лятото, след като по-рано се раздели с Ботев (Пловдив). Керкез обаче не оправда гласуваното му доверие, като под негово ръководство ЦСКА записа най-слабия старт в своята история. Специалистът записа едва една победа начело на "червените", дошла с гол в добавеното време срещу Септември (София).

