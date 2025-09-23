Популярни
  Стоичков изгледа коронясването на Дембеле в компанията на Матеус и Фиго

Церемонията по връчването на "Златната топка" събра на едно място някои от най-големите имена в историята на футбола. Сред специалните гости в театър "Шатле" в Париж беше и Христо Стоичков. Единственият българин, печелил отличието, не пропусна да се види с редица бивши съотборници и съперници.

Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик
Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

Камата се срещна с президента на Барселона Жоан Лапорта, както и с наставника на каталунците Ханзи Флик. Германската легенда Лотар Матеус и мениджърът на Ливърпул Арне Слот също бяха в компанията на носителя на "Златната топка" за 1994 година.

Стоичков поговори още с Андрес Иниеста, Драган Стойкович, Предраг Миятович, Марсел Десаи и други от присъстващите на церемонията знаменитости.

Организаторите настаниха българската легенда между Матеус и Луиш Фиго, който връчи една от наградите. До тях беше бразилската звезда Роналдиньо. И четиримата са кавалери на "Златната топка".

