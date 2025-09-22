Популярни
  Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

  • 22 сеп 2025 | 21:32
  • 326
  • 0

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е сред специалните гости на церемонията по връчването на “Златната топка”. Носителят на отличието за 1994 година премина по червения килим в парижкия театър “Шатле” и се сля с множеството изтъкнати имена, оставили своята следа в историята на най-популярната игра.

Камата се снима със сръбските звезди Предраг Миятович и Драган Стойкович, а освен това размени няколко думи със старши треньора на Барселона Ханзи Флик. Бившият ас на “блаугранас” даде и кратко интервю за един от популярните испански тв канали.

Делото в Ювентус: по над година затвор за Аниели и Павел Недвед

  • 22 сеп 2025 | 16:03
  • 22961
  • 5
Ballondor.com отваря публично гласуване за "Най-добра голова атака на годината"

  • 22 сеп 2025 | 15:44
  • 1299
  • 0
Двама от Барселона отпадат за Испания - България

  • 22 сеп 2025 | 15:39
  • 2316
  • 1
Реал Мадрид става все по-добър, доволен е Чаби Алонсо

  • 22 сеп 2025 | 14:56
  • 5392
  • 13
Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

  • 22 сеп 2025 | 21:00
  • 43236
  • 43
Проучване посочи Ямал за №1, Дембеле дори не е в топ 5

  • 22 сеп 2025 | 14:07
  • 12676
  • 14
Ботев (Враца) 0:1 ЦСКА, гол на Питас

  • 22 сеп 2025 | 21:35
  • 62200
  • 72
Груба грешка провали десетима от Арда срещу Черно море

  • 22 сеп 2025 | 19:52
  • 28565
  • 48
Летяща България срази Португалия и е на 1/4-финал!

  • 22 сеп 2025 | 12:01
  • 93390
  • 67
Стана ясно подреждането до 10-ото място за "Златната топка" при мъжете и жените

  • 22 сеп 2025 | 21:00
  • 43236
  • 43
България срещу САЩ на 1/4-финал на Световното във Филипините

  • 22 сеп 2025 | 17:05
  • 29306
  • 29
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 24856
  • 2