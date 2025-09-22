Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

Легендата на българския футбол Христо Стоичков е сред специалните гости на церемонията по връчването на “Златната топка”. Носителят на отличието за 1994 година премина по червения килим в парижкия театър “Шатле” и се сля с множеството изтъкнати имена, оставили своята следа в историята на най-популярната игра.

Камата се снима със сръбските звезди Предраг Миятович и Драган Стойкович, а освен това размени няколко думи със старши треньора на Барселона Ханзи Флик. Бившият ас на “блаугранас” даде и кратко интервю за един от популярните испански тв канали.