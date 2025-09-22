Популярни
Алекс Николов: Ще се видим на 1/4-финалите!

  • 22 сеп 2025 | 15:05
  • 434
  • 0

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България се класираха на четвъртфинали на световното първенство във Филипините.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим надигра Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:12) в 1/8-финална среща от надпреварата, изиграна в Пасай Сити.

Така България влиза в Топ 8 за първи път от 2010 година насам. Тогава тимът завършва на 7-а позиция, а през 2006 година последно печелят медал - бронз.

В 1/4-финалите съперник на България ще бъде победителя от двойката САЩ - Словения. Битките в осмицата започват на 24 септември (сряда), а срещата на България е на 25 септември (четвъртък).

Веднага след победата Александър Николов публикува видео в профила си в инстаграм, на което се радва със съотборниците си на победата и заяви:

“Ще се видим на 1/4-финалите!”

