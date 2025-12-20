11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

След емоционалния и показателен 10-и кръг efbet Супер Волей навлиза в решаващ момент от редовния сезон. 11-ият кръг е последният за есенния полусезон, а неговият изход ще има пряко значение както за временното класиране, така и за оформянето на четвъртфиналните двойки за efbet Купа България. Именно подреждането след тези срещи ще определи кои отбори ще се изправят един срещу друг в турнира, който ще се проведе между 16-и и 18-и януари в Самоков.

Левски обърна ЦСКА в драма в дербито на efbet Супер Волей

Десетият кръг подчерта ясно високата конкуренция в шампионата - оспорваното "вечно" дерби между Левски и ЦСКА, убедителните победи на Пирин (Разлог) и Нефтохимик 2010 (Бургас), както и ключовите успехи на Монтана и Берое 2016 (Стара Загора) допълнително сгъстиха класирането. Това прави всеки мач от предстоящия кръг с особена тежест, тъй като дори минимални разлики в точките могат да доведат до размествания.

Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

Програмата на 11-ия кръг започва в неделя (21 декември). От 17,00 часа в зала "Панайот Пондалов" Славия приема Берое 2016 - среща (пряко по sportbg.bg), в която гостите ще търсят да надградят върху добрата си форма, а домакините - да завършат полусезона с позитивен резултат. По-късно същата вечер от 19,00 чasa в зала "Дунав" местният отбор се изправя срещу Левски, като "сините" ще преследват стабилност и максимален точков актив преди паузата.

Нефтохимик се върна към победите след успех срещу Дунав

Кръгът продължава в понеделник (22 декември) с три срещи. От 18,00 часа (пряко по sportbg.bg) в зала "Бойчо Брънзов" Дея Спорт (Бургас) посреща Черно море (Варна), а по същото време в зала "Васил Симов" ЦСКА приема Пирин - двубой (също пряко по sportbg.bg) с потенциално пряко влияние върху подреждането около местата за Купата. Финалът на кръга е от 19,15 часа в залата на ПУ "Паисий Хилендарски", където Локомотив Авиа ще бъде домакин на Нефтохимик 2010 в сблъсък между отбори с високи амбиции.

еfbet Купа България 2026 идва в Самоков: Арена „СамЕлион“ е домакин през януари

С ясното съзнание, че това е последният кръг за годината, всички тимове ще търсят максимална концентрация и резултатност. След последния съдийски сигнал на 11-ия кръг не само ще бъде сложен край на есенния полусезон, но и ще станат ясни четвъртфиналните двойки за efbet Купа България - следващото голямо предизвикателство пред най-добрите отбори в страната.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto