Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  3. Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

  • 20 дек 2025 | 19:43
Треньорът на Левски София Радослав Арсов коментира след изключително драматичния успех над ЦСКА с 3:2 гейма в първия полуфинал за efbet Купа на България - жени, че е доволен от победата, макар и изстрадана.

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

"Не ми останаха черни косми по главата от както се занимавам с женски волейбол в рамките на шегата. Да, такъв беше заряда на мача, полуфинал за Купа на България, турнирен мач, който никога не се знае как завърши. Доволен съм от постигната победа, макар и много изстрадана, но някак си нямаше да е честно всеки път да е толкова лесно, макар че ми се искаше. Но днес ЦСКА игра, особено в отделни моменти, а ние доста в моментите и амплитудите не играхме достатъчно добре. Натиснаха ни със сервис, след това ние ги натиснахме, типичен женски волейбол, но като цяло интересен мач. Направихме си го ние интересен, но и ЦСКА "показаха зъби" днес, хвърлиха се с всичко възможно, а ние играхме против всичко отново", призна Арсов след победата.

"В такива мачове, в които чисто спортно-техническите аспекти не вървят така както ни се иска, трябва да изкараме сърце и душа, защото много често такива турнирни срещи се печелят така. Поуморихме се малко, но въпреки всичко успяхме да се съберем. Пак не тръгнахме добре в тайбрека, но успяхме да пречупим съперника и го пречупихме с търпение, което изисквах през цялото време, защото знаех, че сме по-добрия отбор, по-балансирания отбор. Дадохме всичко от сърце и душа да спечелим накрая, макар и изстрадано. Но така е по-сладко."

"Това са мачовете, които искаме да играем в първенството и за Купата, защото само така момичетата ще растат. Но за съжаление отборите, с които могат да се играят такива мачове в първенството, са 4-5, без никой да ми се обижда. Пак казвам, трябва да се опитаме да намерим някаква формула, с която да играем повече такива интересни мачове, защото младите състезателки могат да израстват само в такива мачове. Всичко друго е да си губим време, но нека гледаме напред. Имаме важен финал утре, дано успеем да се възстановим чисто психически, физически не се съмнявам, защото сме подготвени добре. Зависи и в какво темпо ще играе и Марица утре, защото ние нямаме такъв ресурс, но можем да изкараме сърце и да се опитаме да се противопоставим. В един турнирен мач никога не се знае, всичко може да се случи. Много ми се иска да изиграем един добър двубой, а от там нататък кой ще победи, ще е този, който е играл по-добре и по-малко е грешил", завърши наставникът на "сините".

