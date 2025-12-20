Популярни
Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

  • 20 дек 2025 | 18:14
  • 328
  • 0
Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

Епизод 128 на подкаста "Първо темпо" е специален и доста по-различен от останалите, тъй като основната тема в него е спортната психология, а гости бяха д-р Иван Иванов от Национална спортна академия и бившият национал и вече магистър по спортна психология - Боян Йорданов. Обсъдени бяха следните теми:

- изясняване на понятията - каква е разликата между спортен психолог, mental coach, треньор за личностно развитие и други сходни термини

- каква е стартовата позиция за работа със състезателя?

- индивидуална работа, групови срещи, поверителност

- редовни срещи с психолога или при изразено желание от страна на състезателите?

- има ли спортният психолог кабинет?

- провеждане на психологически тестове

- каква е ролята на спортния психолог в подготвителния период, преди мач и др.?

- има ли такова нещо като правилен подход?

- подходът в зависимост от националността на спортиста, помощ от преводач, езикова бариера, културни особености; затруднения в комуникацията

- моделът "Стегни се бе!" срещу "Отпусни се бе!", балканският срещу американския подход?

- ролята на пола, както и на темпераментите - флегматик, меланхолик, холерик, сангвиник

- практики за самоприложение от спортистите

- визуализации и автогенни тренировки - примери и разяснения

- 13:13 точки в тайбрека на решителен двубой - пускаш състезател да изпълнява начален удар - какво му казваш?

- увереността и психологическата издържливост - придобита или вродена?

- какъв е начинът на мислене на т.нар. "пердета"?

- спортната психология - тема "табу"?

- все повече специализация на фигурите в екипа, които подпомагат спортистите.

