Алекс Николов: Важно е как се представяме, как играем волейбол и как побеждаваме!

Националният отбор на България по волейбол победи Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини имаше определено превъзходство в първия и третия гейм, като измъкна и равностойния втори. Така за първи път от 2010 година България се класира след най-добрите осем отбора на планетата.

“Малко нямам думи. Супер щастлив съм и съм много доволен, че имаме възможност да продължим напред. Горд съм с моя отбор и се надявам да продължим още напред”, заяви Алекс Николов след победата над Португалия.

“Да, сплотен отбор сме. Уверени сме и придобиваме още повече увереност с всяка точка, всеки гейм. Ставаме все по-уверени и това е ключа за това да спечелим някои големи мачове”, добави Николов.

“Страхотно е, че феновете и журналистите ме коментират, но това остава на заден план. На първо място е как се представяме и как играем волейбол и как побеждаваме”, категоричен бе Алекс Николов.

"Страшно много ви благодаря за подкрепата. И ви чакаме на 25-и пред екраните. И се надявам да ви зарадваме отново с успех", се обърна Николов на български език към феновете.

СНИМКИ: volleyballworld.com