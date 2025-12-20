Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор допуснаха 7-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ отстъпиха като гости на лидера Зираатбанк (Анкара) с 0:3 (22:25, 23:25, 19:25) в мач от 12-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

По този начин Бърдаров и съотборниците му останаха на 8-о място във временното класиране с 5 победи, 7 загуби и 17 точки в актива си. В следващия 13-и кръг, който е последен от първия полусезон, ИББ са домакини на Спор Тото. Мачът е в събота (27 декември) от 15,30 часа българско време.

Денислав Бърдаров изигра нов много силен мач за ИББ и бе над всички с 22 точки (2 блока, 1 ас, 61% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +12).

За тима на Зираатбанк олимпийският шампион с Франция Тревор Клевено реализира 16 точки (1 блок, 79% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане - +14), а Томаш Форнал добави 14 точки (1 блок, 3 аса, 62% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +8) за победата.