Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте на живо: Благотворителната бойна гала Fight Fest 2
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

  • 20 дек 2025 | 16:33
  • 1293
  • 1
Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

Световният вицешампион с България Аспарух Аспарухов и неговият Шлeпск Малов (Сувалки) постигнаха трета победа в полската Plus Liga.

Сувалки си справи у дома с Барком Кажани (Лвов) с 3:1 (25:20, 25:23, 22:25, 25:20) в мач от 13-ия кръг.

Аспарух Аспарухов изигра страхотен двубой и се отличи с 19 точки (2 аса, 1 блок, 62% ефективност в атака, 11% перфектно и 48% позитивно посрещане - +10).

Диагоналът Бартош Филипяк бе най-резултатен за Сувалки с 26 точки (1 ас, 3 блока, 67% ефективност в атака - +21).

Бразилецът Енрике Онорато добави още 13 точки (1 блок, 48% ефективност ва така, 33% перфектно и 42% позитивно посрещане - +8).

Най-резултатен за гостите бе Иля Ковальов с 20 точки (1 ас, 2 блока, 47% ефективност в атака - 47% позитивно посрещане - +16).

Васил Тупчий реализира 19 точки (2 аса, 1 блок, 67% ефективност в атака - +14).

Бившият волейболист на Левски Юлиус Фиркал добави още 18 точки (1 ас, 61% ефективност в атака, 34% позитивно посрещане - +12).

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦПВК стана последният полуфиналист за Купата

ЦПВК стана последният полуфиналист за Купата

  • 19 дек 2025 | 20:37
  • 1984
  • 1
Стоил Палев и Дамян Колев: Изпращаме много успешна година

Стоил Палев и Дамян Колев: Изпращаме много успешна година

  • 19 дек 2025 | 20:18
  • 1498
  • 2
Елена Иванова пред Sportal.bg: През новата година ще надградим още

Елена Иванова пред Sportal.bg: През новата година ще надградим още

  • 19 дек 2025 | 20:10
  • 1330
  • 0
Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

Юлия Иванова пред Sportal.bg: Срещу Левски ще е важно желанието за победа

  • 19 дек 2025 | 19:36
  • 1573
  • 2
Давидов: Левски ще се бори за първото място

Давидов: Левски ще се бори за първото място

  • 19 дек 2025 | 19:15
  • 1820
  • 0
Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

Давид Давидов: Успехите в българския волейбол през 2025-а година са стъпка към по-големи резултати

  • 19 дек 2025 | 19:07
  • 1614
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 12159
  • 14
Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

Манчестър Сити 2:0 Уест Хам, добра ситуация за гостите

  • 20 дек 2025 | 17:48
  • 6522
  • 21
Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

Нюкасъл започна блестящо, но Челси отговори подобаващо

  • 20 дек 2025 | 16:30
  • 14697
  • 26
Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

Ще съживи ли Лео Перейра "червения" фланг?

  • 20 дек 2025 | 16:01
  • 10910
  • 19
Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

Джейк Пол е с 2 фрактури на брадата след мача с Антъни Джошуа

  • 20 дек 2025 | 15:21
  • 11801
  • 21
Шампионите откриват днешната програма с гостуване в Перник

Шампионите откриват днешната програма с гостуване в Перник

  • 20 дек 2025 | 18:00
  • 5861
  • 1