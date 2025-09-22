Симеон Николов: Надявам се да продължим да пишем история!

Волейболистите от мъжкия национален отбор на България се класираха на четвъртфинали на световното първенство във Филипините.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим надигра Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:12) в 1/8-финална среща от надпреварата, изиграна в Пасай Сити.

Така България влиза в Топ 8 за първи път от 2010 година насам. Тогава тимът завършва на 7-а позиция, а през 2006 година последно печелят медал - бронз.

В 1/4-финалите съперник на България ще бъде победителя от двойката САЩ - Словения. Битките в осмицата започват на 24 септември (сряда), а срещата на България е на 25 септември (четвъртък).

“Победата означава много заради работата, която сме свършили. Достигането до 1/4-финалите показва каква работа сме свършили, така че съм щастлив, че стигнахме тук”, заяви Симеон Николов след победата.

“Горд съм със себе си и брат ми. Мисля, че даваме най-доброто от себе си, за да поддържаме и продължим наследството на баща ни и името Николов”, добави 18-годишният разпределител на България.

“Предстои ни най-големия мач до сега. Ще бъде много трудно да се подготвим, защото и двата отбора са супер добри и опитни. Трябва да излезем и да дадем абсолютно всичко от себе си. Надявам се да спечелим и да продължим да пишем история. Ще излезем и ще опитаме да дадем най-доброто”, категоричен бе Мони Николов.