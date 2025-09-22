Джанлоренцо Бленджини: Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала!

Националният отбор на България по волейбол победи Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:13) и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство във Филипините.

Тимът на Джанлоренцо Бленджини имаше определено превъзходство в първия и третия гейм, като измъкна и равностойния втори.

Така за първи път от 2010 година България се класира след най-добрите осем отбора на планетата.

“Това е победа, това е важното. Щастливи сме да бъдем тук и да продължим към 1/4-финала. Беше тежък мач, защото те сервираха много добре, но ние го очаквахме. Момчетата знаеха, че Португалия биха Куба и играха много добре тогава. Ключът за победата беше нашата ментална настройка, бяхме фокусирани, особено във втория гейм, който беше ключов. Успяхме да издържим и сме щастливи”, заяви селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини..

“Тук сме, за да играем най-добрия си волейбол. Но, за да го направим, е важно да сме фокусирани, да останем такива дори и в моментите, в които нещата не се получават. Основното ни израстване е в ментално отношение и върху това работим през целия турнир и откакто сме заедно”, добави Бленджини.

