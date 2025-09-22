Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Шенгюн копира Йокич след ЕвроБаскет: Зад всичко се крие облог

Шенгюн копира Йокич след ЕвроБаскет: Зад всичко се крие облог

  • 22 сеп 2025 | 15:48
Шенгюн копира Йокич след ЕвроБаскет: Зад всичко се крие облог

Турция остави зад гърба си може би най-успешния ЕвроБаскет в своята история. За първи път тимът достигна до финал на това състезание извън своята страна, но беше спрян на крачка от златото – в решаващия мач Германия надделя.

Все пак, това, което ще остане в паметта, не е само големият финал, но и сензационната победа над Гърция на четвъртфиналите. Тогава Турция прегази вечния си съперник, а ключова роля изигра Ерджан Османи. Защитата срещу Янис Адетокунбо беше почти перфектна, докато в нападение той вкарваше тройки като в транс.

Копира Йокич – купи на съотборник Rolex

А зад този триумф се криеше и едно необичайно споразумение. Преди мача най-голямата звезда на отбора Алперен Шенгюн обеща на Османи, че ще му купи Rolex, ако успее да задържи Адетокунбо под 20 точки. Дотогава гъркът вкарваше средно над 25.

Османи обаче изигра мача на живота си и ограничи суперзвездата на Милуоки Бъкс до едва 12 точки. Думата беше дадена и обещанието - изпълнено. Шенгюн му връчи нов Rolex, което Османи потвърди с публикация в Instagram с кратко съобщение: „Обещанието е изпълнено“.

Мнозина веднага направиха паралел – подобно нещо миналото лято направи и Никола Йокич, който след олимпийския бронз в Париж награди всички съотборници с часовници Rolex.

Снимки: Imago

