Очаквайте на живо: Турция срещу Германия в битка за трофея на ЕвроБаскет 2025

Турция и Германия ще определят новия властелин в баскетбола на Стария континент. Двата отбора излизат един срещу друг във финала на ЕвроБаскет 2025 довечера от 21:00 часа българско време в Рига. Турците ще преследват първо златно отличие от голям форум в историята си, а Бундестимът има шанс да добави и европейска титла към световната, която завоюва през 2023 година.

Финалът в латвийската столица ще противопостави единствените отбори, които не познават вкуса на загубата в хода на цялото първенство. Турция спечели Група "А" в компанията на Латвия, Чехия, Португалия, Естония и Сърбия, след което елиминира последователно Швеция, Полша и Гърция. Най-впечатляваща беше лекцията, която тимът на Ергин Атаман изнесе на Янис Адетокунбо и компания на полуфиналите. Турците буквално отвяха съперника си с 94:68 и показаха, че разполагат с много офанзивни оръжия покрай звездата Алперен Шенгюн.

Германия влезе в турнира като един от големите фаворити и с представянето си оправдава прогнозите на специалистите. Водени от Франц Вагнер, германците вкараха по над 100 точки срещу Черна гора, Швеция, Литва и Великобритания, а в последния си мач от Група "В" съкрушиха Финландия. В петък Бундестимът не остави шанс на финландците и на полуфиналите, а преди това надделя срещу Португалия и Словения след силни финални минути.