Селекционерът на Германия отслабнал със 7 кг по време на ЕвроБаскет 2025

Селекционерът на Германия Алекс Мумбру не успя да се наслади пълноценно на триумфа на водения от него тим на ЕвроБаскет 2025, тъй като се сблъска с неочакван здравословен проблем точно преди старта на турнира. Испанецът трябваше да бъде хоспитализиран заради остра инфекция, а впоследствие се завърна на скамейката за осминафиналния мач срещу Португалия, спечелен от Маншафеа с 85:58.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Преди четвъртфиналния двубой със Словения обаче Мумбру предаде треньорските юзди на помощника си Алан Ибрахимагич, който на практика бе в ролята на действащ треньор на Германия на турнира.

Германия прибави към световната титла и европейска след страхотна битка и епичен финал с Турция!

Оказва се, че 46-годишният испански специалист, според информация на германското издание Bild, е отслабнал със 7 кг вследствие на здравословния си проблем.

Германия се представи блестящо на ЕвроБаскет 2025, като в редица свои срещи вкара по над 100 точки, не загуби нито един двубой, а във вълнуващия финален сблъсък с Турция в Рига показа характер и надделя с 88:83.

Снимки: Imago