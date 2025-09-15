Селекционерът на Германия отслабнал със 7 кг по време на ЕвроБаскет 2025

Популярни
  • 15 сеп 2025 | 18:48
  • 326
  • 0
Селекционерът на Германия Алекс Мумбру не успя да се наслади пълноценно на триумфа на водения от него тим на ЕвроБаскет 2025, тъй като се сблъска с неочакван здравословен проблем точно преди старта на турнира. Испанецът трябваше да бъде хоспитализиран заради остра инфекция, а впоследствие се завърна на скамейката за осминафиналния мач срещу Португалия, спечелен от Маншафеа с 85:58.

Преди четвъртфиналния двубой със Словения обаче Мумбру предаде треньорските юзди на помощника си Алан Ибрахимагич, който на практика бе в ролята на действащ треньор на Германия на турнира.

Оказва се, че 46-годишният испански специалист, според информация на германското издание Bild, е отслабнал със 7 кг вследствие на здравословния си проблем.

Германия се представи блестящо на ЕвроБаскет 2025, като в редица свои срещи вкара по над 100 точки, не загуби нито един двубой, а във вълнуващия финален сблъсък с Турция в Рига показа характер и надделя с 88:83.

Снимки: Imago

