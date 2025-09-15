Популярни
Франц Вагнер: Всички мислеха, че Сърбия ще спечели ЕвроБаскет

  • 15 сеп 2025 | 17:17
  • 290
  • 0
Франц Вагнер: Всички мислеха, че Сърбия ще спечели ЕвроБаскет

Германия спечели ЕвроБаскет 2025, след като в драматичен финал победи Турция с 88:83. Една от звездите на Маншафта Франц Вагнер, който завърши финалния мач с 18 точки и 8 борби, подчерта, че всички, включително и той самият, са били убедени, че шампион на Европейското първенство ще стане отборът на Сърбия. Балканците обаче бяха елиминирани още на осминафиналите от Финландия.

"Малко съм изненадан. Мисля, че всички смятаха, че Сърбия ще спечели ЕвроБаскет", каза Вагнер след края на финала.

Победата посвети на брат си

Вагнер, между другото, посвети тази победа на брат си Мо, който пропусна ЕвроБаскет заради контузия.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

"Затова излязох на церемонията по награждаването с неговата фланелка. Той имаше тежка контузия и се опитва да се възстанови възможно най-бързо. Не можа да бъде тук, но мисля, че всички го смятат за част от тази група. Той е част от това, което градим тук", подчерта крилото на Орландо Меджик.

Сърбия отпадна преди четвъртфиналите

И въпреки че изглежда всички бяха убедени, че "орлите" ще стигнат до самия край на ЕвроБаскет и ще донесат златото в Сърбия, съдбата реши друго, пише Sportal.rs. Всичко започна с контузията на капитана Богдан Богданович, а след това доминото започна да пада едно след друго... В сръбския лагер се бориха с поредица от контузии и травми, вируси, но и с усещането, че им липсва част от пъзела (капитанът, бел. ред.), която не може просто така да бъде заместена.

Как се контузи Богданович

Капитанът на сръбския национален отбор Богдан Богданович приключи участието си на Европейското първенство още в самото му начало, след като получи контузия на задното бедро в мача срещу Португалия. Опитният гард получи контузията на задното бедро в края на първото полувреме на мача с Португалия, след пробив към коша на съперника. Богдан не успя да отбележи от тази контраатака, а веднага щом топката излезе извън границите на терена, гардът на Лос Анджелис Клипърс се хвана за крака.

Ден след мача с Латвия и два дни след срещата, на която получи контузията, дойде потвърждението, че Богдан Богданович е приключил с турнира.

Снимки: Imago

