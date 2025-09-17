Джеди Осман под въпрос за старта на Евролигата

Гръцкият гранд Панатинайкос информира, че ще бъде без Джеди Осман за неопределено време заради контузията на глезена, която турският национал претърпя по време на приключилото в неделя Европейско първенство.
30-годишният Осман получи травмата по време на четвъртфиналния сблъсък на Турция срещу Полша, но се завърна на терена и по-късно игра срещу Гърция на полуфиналите, както и срещу Германия на финала на ЕвроБаскет 2025. Турция отстъпи пред световните шампиони с 83:88 в директния сблъсък за трофея.
За 9 мача на шампионата опитното крило записа средно по 16 точки.
Заради участието на Джеди Осман в мачовете без да е напълно възстановен, ситуацията с контузията му се е влошила и се налага той да се подложи на лечение в Атина.
Той остава под въпрос и за двубоя от първия кръг в Евролигата срещу Байерн Мюнхен на 30 септември.