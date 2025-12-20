Блейк Грифин сред номинираните за място в Залата на славата

Кандис Паркър и Блейк Грифин са сред номинираните за Клас 2026 на баскетболната Зала на славата, носеща името на създателя на играта с оранжевата топка Джеймс Нейсмит. Сред другите по-известни имена, включени за първи път, са Джамал Крауфорд, Майк Д'Антони, Елена Деле Дон, Джо Джонсън, Брус Пърл и Келвин Сампсън, които се присъединяват към завърналите се кандидати Марв Албърт, Марк Фю, Док Ривърс и Амаре Студемайър.

Списъкът обаче е много по-дълъг и включва Рик Барнс, Анфърни Хардауей, Робърт Ори, Кевин Джонсън, Бил Ламбиър, Шон Мериън, Мариан Уошингтън, Майк Фратело, Кърли Нийл и Марк Гасол.

Целият национален отбор по баскетбол на САЩ за жени от 1996 година също е сред кандидатите.

"Кандидатите за клас 2026 са оставили незаличим отпечатък върху баскетбола", заяви президентът и главен изпълнителен директор на Залата на славата на баскетбола Джон Долева.

Финалистите ще бъдат обявени на 9 февруари, а финалният клас 2026 ще бъде публикуван на 4 април. Уикендът на церемонията по въвеждането в Залата на славата ще започне на 14 август.

Снимки: Gettyimages