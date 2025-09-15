Ето какви бонуси си заработиха германските национали със спечелването на европейската титла

По приблизително 30 000 евро премия си е заработил всеки национал на Германия, който бе част от шампионския състав на Маншафта, стъпил в неделя вечерта на европейския връх след драматична победа на финала с 88:83 над Турция, твърди Bild. Според германското издание бонусът за сребро е бил на стойност 25 000 евро, а за бронз - около 20 000 евро.

Същите премии са предвидени и за женския национален отбор на Германия за Световното първенство догодина, което ще се проведе в Берлин.

Снимки: Imago