Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
Ето какви бонуси си заработиха германските национали със спечелването на европейската титла

  • 15 сеп 2025 | 20:31

  • 15 сеп 2025 | 20:31
  • 504
  • 0


По приблизително 30 000 евро премия си е заработил всеки национал на Германия, който бе част от шампионския състав на Маншафта, стъпил в неделя вечерта на европейския връх след драматична победа на финала с 88:83 над Турция, твърди Bild. Според германското издание бонусът за сребро е бил на стойност 25 000 евро, а за бронз - около 20 000 евро.


Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Същите премии са предвидени и за женския национален отбор на Германия за Световното първенство догодина, което ще се проведе в Берлин.

Снимки: Imago



Трансплантация очаква Акиле Полонара

  • 15 сеп 2025 | 15:06
  • 520
  • 0


Може ли Партизан да спре звезда на Германия да отиде в НБА?

  • 15 сеп 2025 | 14:55

  • 15 сеп 2025 | 14:55
  • 1231
  • 0


Рожденикът Денис Шрьодер: Това е най-добрият и единственият подарък, от който се нуждая

  • 15 сеп 2025 | 13:46

  • 15 сеп 2025 | 13:46
  • 786
  • 0


Капитанът на Черно море с лека травма след контролата с Локомотив Пловдив

  • 15 сеп 2025 | 13:23

  • 15 сеп 2025 | 13:23
  • 939
  • 0


Стойо Чолаков е новият старши треньор на мъжкия отбор на Ямбол

  • 15 сеп 2025 | 12:27

  • 15 сеп 2025 | 12:27
  • 839
  • 0


Балкан победи ТФТ Скопие в контролна среща в Самоков

  • 15 сеп 2025 | 08:29

  • 15 сеп 2025 | 08:29
  • 564
  • 0


Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 87332
  • 76


Черно море 0:0 Добруджа, червен картон за гостите

  • 15 сеп 2025 | 20:30
  • 6391
  • 7


ЦСКА 1948 влетя в тройката след три гола във вратата на Славия

  • 15 сеп 2025 | 19:50

  • 15 сеп 2025 | 19:50
  • 17374
  • 31


Ясни са съставите за голямото шоу в Лисабон

  • 15 сеп 2025 | 20:47
  • 5666
  • 2


Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на "орлите" приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 63903
  • 86


Велик! Дуплантис с 14-ти световен рекорд

  • 15 сеп 2025 | 16:52
  • 13092
  • 7