  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Sesame НБЛ
  Миньор 2015 привлече американския гард Джордан Тали

Миньор 2015 привлече американския гард Джордан Тали

  • 20 дек 2025 | 11:04
  • 186
  • 0
Миньор 2015 привлече американския гард Джордан Тали

Миньор 2015 привлече 30-годишния американски гард Джордан Тали, потвърди за БТА президентът на клуба Николай Горанов. Баскетболистът е висок 185 см и пристига от сръбския Раднички.

Николай Горанов допълни, че поради контузия временно от състава липсва Лазар Станкович, като на негово място се присъединява новото попълнение Джордан Тали.

“Докато завърши лечението на Станкович, ние ще разчитаме на Тали“, коментира президентът на пернишкия клуб.

Тали има богата визитка, като е играл в първенствата на Сърбия, Словакия, Германия, Хърватия, Грузия, Финландия и Босна и Херцеговина.

Очаква се Джордан Тали да направи своя дебют още тази вечер в мача срещу шампионите от Рилски спортист, който ще се играе в зала “Борис Гюдеров“, каза още Николай Горанов.

Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
Берое пречупи Ботев Враца в последните минути

  • 19 дек 2025 | 21:37
Берое представи ново попълнение преди днешното си домакинство на Ботев (Враца)

  • 19 дек 2025 | 15:29
Локомотив Пд с благотворителна инициатива за мача с Балкан

  • 18 дек 2025 | 18:03
Балкан сравни свой играч с Дядо Коледа

  • 18 дек 2025 | 17:52
Берое представи нов американец

  • 18 дек 2025 | 17:17
Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

  • 20 дек 2025 | 07:53
Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
Решителната дузпа на Имобиле нокаутира Интер и прати Болоня на финал

  • 19 дек 2025 | 23:20
Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

  • 20 дек 2025 | 08:47
Сити ще опита да притисне до стената Арсенал поне за няколко часа

  • 20 дек 2025 | 08:20
Кръгът в Sesame НБЛ продължава с интригуващи сблъсъци в Перник, Варна и Пловдив

  • 20 дек 2025 | 07:06
