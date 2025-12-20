Миньор 2015 привлече американския гард Джордан Тали

Миньор 2015 привлече 30-годишния американски гард Джордан Тали, потвърди за БТА президентът на клуба Николай Горанов. Баскетболистът е висок 185 см и пристига от сръбския Раднички.

Николай Горанов допълни, че поради контузия временно от състава липсва Лазар Станкович, като на негово място се присъединява новото попълнение Джордан Тали.

“Докато завърши лечението на Станкович, ние ще разчитаме на Тали“, коментира президентът на пернишкия клуб.

Тали има богата визитка, като е играл в първенствата на Сърбия, Словакия, Германия, Хърватия, Грузия, Финландия и Босна и Херцеговина.

Очаква се Джордан Тали да направи своя дебют още тази вечер в мача срещу шампионите от Рилски спортист, който ще се играе в зала “Борис Гюдеров“, каза още Николай Горанов.